Ο Μητσοτάκης συνάντησε τον Ιρανό πρόσφυγα που αρίστευσε στις Πανελλήνιες (εικόνες)

Ο αριστούχος μαθητής αφηγήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη πώς έφτασε στη Λέσβο μαζί με την οικογένειά του το 2019 και πώς εντάχθηκε στο σχολικό σύστημα.



Με τον 19χρονο μαθητή από το Ιράν Kourosh Baygi Nourmohammadi, ο οποίος αρίστευσε στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις μολονότι έφτασε στην Ελλάδα πριν από μόλις τρία χρόνια, συναντήθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.



«Είναι μία πολύ ωραία ιστορία η οποία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι πάντα μία χώρα ανοιχτή σε όσους θέλουν να ενσωματωθούν σε αυτή», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, είχε τηλεφωνήσει στον μαθητή προκειμένου να τον συγχαρεί και να τον προσκαλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου.



«Έλληνες είναι αυτοί που μετέχουν της ημετέρας παιδείας, αυτοί που αισθάνονται Έλληνες και θέλουν να μάθουν τη γλώσσα, να ζήσουν εδώ, να κάνουν οικογένεια εδώ. Και θέλουμε να είμαστε πάντα πάρα πολύ ανοιχτοί σε περιπτώσεις σαν και εσένα για να δώσουμε σε όλα τα παιδιά τα οποία ήρθαν εδώ -γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη δουλειά στα παιδιά, ειδικά στα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα- σε αυτούς που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα να τους δώσουμε τις ευκαιρίες να μπορέσουν να μάθουν τη γλώσσα, να σπουδάσουν εδώ, να ζήσουν εδώ», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να ακούσει από τον νεαρό μαθητή για την εμπειρία του στη χώρα μας, το πόσο εύκολα προσαρμόστηκε στο σχολικό περιβάλλον αλλά και τους λόγους που επέλεξε να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και να παραμείνει στην Ελλάδα.





Ο 19χρονος ευχαρίστησε τους καθηγητές του αλλά και τα Υπουργεία Παιδείας και Μετανάστευσης για την υποστήριξη που του προσέφεραν. «Χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτό που έκανα δεν θα ήταν δυνατό», είπε ο Kourosh Baygi Nourmohammadi.



Αναφέρθηκε επίσης στο σχολείο από το οποίο αποφοίτησε στην Ελλάδα. «Πήγα στο Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης. Που είναι πάρα πολύ καλό σχολείο δεν το συζητάμε, οι καθηγητές απίστευτοι, δεν έχω λόγια», είπε.



Ο 19χρονος σημείωσε πως πρόθεσή του είναι να σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σε ελληνικό πανεπιστήμιο και να παραμείνει στην Ελλάδα.



Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε το παράδειγμα του 19χρονου μαθητή και τόνισε ότι η περίπτωσή του αναδεικνύει την άλλη όψη του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος:





«Κάθε χώρα έχει υποχρέωση να φυλάει τα σύνορά της, από την άλλη μεριά είμαστε μία χώρα ανοιχτή, που προσφέρει δικαιώματα και ευκαιρίες σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μείνουν, να ζήσουν και να ενσωματωθούν με τον δικό τους τρόπο στην ελληνική κοινωνία. Και χαίρομαι ειλικρινά που το συμβολίζεις αυτό και μακάρι να μπορούμε το δικό σου παράδειγμα να είναι παράδειγμα για άλλα νέα παιδιά», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.



Η Λιάνα Κόκκινου, φιλόλογος και συντονίστρια του προσφυγικού προγράμματος των Παιδικών Χωριών SOS στη Λέσβο μίλησε για την επιτυχία του Kourosh, αποδίδοντάς την στην «εξαιρετική θέληση», τη δύναμη και την όρεξή του για μάθηση. «Ήταν εξωπραγματικό και πραγματικά είναι κάτι για το οποίο του αξίζει όχι ένα μπράβο, χίλια μπράβο, στην προσπάθειά του, στους γονείς, στην οικογένειά του», είπε η κα Κόκκινου.





Συζητήθηκαν επίσης μέθοδοι για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται σε παιδιά σαν τον νεαρό Kourosh, ώστε να έχουν αναλογα αποτελέσματα.



Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Μάνος Λογοθέτης, ο Διοικητής του ΚΥΤ στο Μαυροβούνι Δημήτρης Καντεμνίδης, ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Γιώργος Πρωτόπαπας και η Υπεύθυνη Προσφυγικού Τομέα της οργάνωσης, Πατρίτσια Σενβαϊτζ.

