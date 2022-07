Life

ANT1+: Νέες σειρές εποχής στο πρόγραμμα της πλατφόρμας του ΑΝΤ1

Τρεις εντυπωσιακές σειρές εποχής μπορούν να απολαύσουν οι τηλεθεατές στο ΑΝΤ1+

Το ΑΝΤ1+ μάς πηγαίνει ταξίδι στον χρόνο, χαρίζοντας στους συνδρομητές του μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας με ατμοσφαιρικές σειρές εποχής και δυναμικούς γυναικείους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες. Η mini σειρά-υπερπαραγωγή της Μιμής Ντενίση, ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ, δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το ΑΝΤ1+ και κάνει πρεμιέρα στις 05 Ιουλίου σε πρώτη προβολή, ενώ οι δημοφιλείς ξένες σειρές Catherine The Great και Belgravia έχουν ήδη προστεθεί στην ξεχωριστή συλλογή της streaming πλατφόρμας.

Σε σενάριο Μιμής Ντενίση & Martin Sherman και σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινακη, η ιστορία της μεγαλύτερης παραγωγής στα χρονικά του ελληνικού κινηματογράφου, ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ, μεταφέρεται σε μια mini σειρά 4 επεισοδίων διάρκειας 50 λεπτών, διαθέσιμων μόνο στο ΑΝΤ1+ και εμπλουτισμένων με αποκλειστικό extra υλικό και σκηνές που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στο παρελθόν. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πυρπόληση της Σμύρνης και τη Μικρασιατική Καταστροφή, το ΑΝΤ1+ απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής της mini σειράς από την Tanweer Productions, δίνοντας στους συνδρομητές του την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα γεγονότα της εποχής. Με πρωταγωνιστές τους Μιμη Ντενιση, Λεωνιδα Κακουρη, Burak Hakki, Κρατερο Κατσουλη, Ταμιλλα Κουλιεβα, Κατερινα Γερονικολου, γυρίσματα σε Λέσβο, Χίο, Αθήνα, Πειραιά και Φάληρο, σύγχρονα ψηφιακά εφέ, καθώς και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα της προσφυγιάς και μας υπενθυμίζει ότι η τραγικότητα του πολέμου παραμένει, πιο επίκαιρη παρά ποτέ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Helen Mirren πρωταγωνιστεί στην εξαιρετική mini σειρά εποχής Catherine The Great, ενσαρκώνοντας την επιβλητική μονάρχη και πολιτικό, που κυβέρνησε τη ρωσική αυτοκρατορία όπως κανείς πριν από εκείνη και μεταμόρφωσε τη θέση της Ρωσίας στον κόσμο του 18ου αιώνα. Η σειρά, που προβλήθηκε πρώτη φορά από το HBO, εξιστορεί τον αγώνα της Αικατερίνης να διατηρήσει τον έλεγχο και την εξουσία μέσα από προδοσίες, ίντριγκες, αλλά και τη θυελλώδη σχέση της με τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον ηγέτη του ρωσικού στρατού Γκριγκόρι Ποτέμκιν. Μέσα από την καταπληκτική της ερμηνεία, η Helen Mirren μεταμορφώνεται στην αυτοκράτειρα, που αρνήθηκε να συμβιβαστεί με τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας που επέτασσε η εποχή της και αναδείχθηκε στην ισχυρότερη τσαρίνα της ιστορίας.

H βρετανική σειρά Belgravia, από τον Julian Fellowes, δημιουργό της αγαπημένης σειράς Downton Abbey, είναι ένα δράμα εποχής που μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 19ου αιώνα. Εκεί, στην αριστοκρατικότερη συνοικία της πόλης, η αφρόκρεμα του Λονδίνου ζει μια πολυτελή ζωή γεμάτη σκάνδαλα και μυστικά του παρελθόντος, που απειλούν να καταστρέψουν έναν φαινομενικά τέλειο κόσμο. Πιστή στο είδος της, η σειρά εντυπωσιάζει με τα υπέροχα σκηνικά και κοστούμια, αλλά και με ερμηνείες που μας ταξιδεύουν στην εποχή της «παλιάς καλής Αγγλίας».

Οι λάτρεις των σειρών εποχής μπορούν να ανακαλύψουν τις τρεις κορυφαίες παραγωγές Σμύρνη Μου Αγαπημένη: Η ΣΕΙΡΑ, Catherine The Great και Belgravia στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή και προσφορά γνωριμίας 4,99€ τον μήνα, για τους πρώτους τρεις μήνες.

Δείτε τα trailer στο YouTube του ΑΝΤ1+

