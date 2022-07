Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Πειθαρχικός έλεγχος στους ιατροδικαστές με εντολή Τσιάρα

Τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου ζήτησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας

Ο κύριος Τσιάρας παρήγγειλε με σημερινή επιστολή του, προς τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Νίκο Καρακούκη τη διενέργεια του πειθαρχικού ελέγχου.

Στην επιστολή του προς τον κύριο Καρακούκη, ο κύριος Τσιάρας τονίζει «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας- διενεργήσετε τον αναγκαίο έλεγχο για ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, που πιθανώς τελέστηκαν από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες τις οποίες εποπτεύετε, σύμφωνα με το ν. 3772/2009».

Υπενθυμίζεται ότι η ήδη προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό Ρούλα Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, έχει κληθεί με την ιδιότητα της ύποπτης διάπραξης αξιόποινων πράξεων σε βάρος και των άλλων δύο παιδιών της, της 3,5 ετών Μαλένας και της μόλις 6 μηνών Ίριδας.

Μετά την παροχή εξηγήσεων από τη Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει κάνει κακό στα παιδιά της, οι δύο εισαγγελείς, θα αποφανθούν αν θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της 33χρονης, γεγονός που θα σημάνει σε καταφατική περίπτωση και την έναρξη νέας ανακριτικής διαδικασίας εναντίον της.

