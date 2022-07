Κόσμος

Ουκρανία: Οι Τούρκοι μπλόκαραν ρωσικό πλοίο

Ερευνούν αν μεταφέρει κλεμμένα σιτηρά

Ένα φορτηγό πλοίο υπό ρωσική σημαία σταμάτησε η Τουρκία στα ανοικτά των ακτών της στη Μαύρη Θάλασσα και ερευνά ισχυρισμό της Ουκρανίας ότι το πλοίο αυτό μεταφέρει κλεμμένα δημητριακά, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος τούρκος αξιωματούχος.

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Τουρκία δήλωσε χθες, Κυριακή, πως το πλοίο Zhibek Zholy κρατείται από τις τουρκικές τελωνειακές αρχές. Η Ουκρανία είχε ζητήσει προηγουμένως από την Τουρκία να συλλάβει το πλοίο, σύμφωνα με αξιωματούχο και με έγγραφα που είδε το Ρόιτερς.

Το Κίεβο έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι κλέβει δημητριακά από τα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει αφότου άρχισε η εισβολή τους στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί πως η Ρωσία έχει κλέψει ουκρανικά σιτηρά.

«Κατόπιν αιτήματος, σταματήσαμε το πλοίο με ονομασία Zhibek Zholy στα ανοικτά του (λιμανιού) Καρασού», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος. «Οι κατηγορίες ερευνώνται επιμελώς. Δεν είναι γραμμένο στα σιτηρά σε ποιόν ανήκουν».

Ο ίδιος δήλωσε πως η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Έθνη και τρίτα μέρη αναφορικά με το θέμα.

Χθες, Κυριακή, δημοσιογράφοι του Ρόιτερς είδαν το πλοίο αγκυροβολημένο σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από την ακτή και έξω από το λιμάνι Καρασού στη βορειοδυτική τουρκική επαρχία Σαγγαρίου. Δεν φαινόταν να υπάρχει κίνηση πάνω στο πλοίο ούτε υπήρχαν άλλα πλοία κοντά του.

Ο ουκρανός πρεσβευτής Βασίλ Μποντνάρ έχει δηλώσει στην ουκρανική δημόσια τηλεόραση πως η μοίρα του πλοίου θα αποφασισθεί σήμερα από μια συνάντηση ερευνητών και πως η Ουκρανία ελπίζει ότι τα σιτηρά θα κατασχεθούν.

