Θανάτωση χιμπατζή: Το πόρισμα για το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μετά από έλεγχο του ΥΠΕΝ

Αυτοψία κλιμακίου ΥΠΕΝ στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο με αφορμή το περιστατικό διαφυγής και θανάτωσης ενός «alpha male χιμπατζή» το Σάββατο 25 Ιουνίου.

Αρμόδιο κλιμάκιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος πραγματοποίησε έλεγχο στο «Αττικό Θεματικό Πάρκο Α.Ε» με αφορμή το περιστατικό διαφυγής και θανάτωσης ενός «alpha male χιμπατζή» το Σάββατο 25 Ιουνίου, και έδωσε στη δημοσιότητα τα εξής δυο πορίσματα:

Στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις φιλοξενούνται σήμερα οκτώ (8) πρωτεύοντα θηλαστικά του είδους «Pan troglodytes», για τα οποία το Αττικό Θεματικό Πάρκο Α.Ε κατέχει όλα τα απαραίτητα Ενδοκοινοτικά Πιστοποιητικά για εμπορικές δραστηριότητες από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές «Cites» Γερμανίας, Πολωνίας και Γαλλίας για τρία (3) άτομα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε έχουν γεννηθεί στις εγκαταστάσεις του Πάρκου. Όσον αφορά στον χιμπατζή που θανατώθηκε, ύστερα από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε πως το Αττικό Θεματικό Πάρκο Α.Ε κατέχει το απαραίτητο Ενδοκοινοτικό Πιστοποιητικό για εμπορικές δραστηριότητες από τη Διαχειριστική Αρχή «Cites» της Γαλλίας.

Υπενθυμίζεται από το ΥΠΕΝ ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η αρμοδιότητα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ζωολογικών Κήπων και την ανανέωση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της, οι οποίες διενεργούν ελέγχους για τις συνθήκες διαφυγής και θανάτωσης του χιμπατζή.

Επιπροσθέτως, τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη τους τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, επεξεργάζονται προτάσεις για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας και τον πλήρη έλεγχο του χώρου, ώστε να αποτρέπονται περιστατικά διαφυγής και θανάτωσης φιλοξενούμενων ζώων, όπως ο χωρισμός σε τομείς, η δημιουργία 2ης ζώνης ασφαλείας ανά τομέα, τα οπτικά και ηχητικά σήματα που θα προειδοποιούν στις περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας της ηλεκτρικής περίφραξης και ενισχύσεις φρακτών.

