Φυσικό αέριο - Σκρέκας: Η Ελλάδα έχει το μικρότερο ρίσκο στην Ευρώπη

Έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Εξετάστηκαν σενάρια μείωσης ή και διακοπής της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία.



«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει από τους μικρότερους κινδύνους σε όλη την Ευρώπη από άποψη επάρκειας εφοδιασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθέσιμο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG)», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν σενάρια μείωσης ή και διακοπής της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία και οι επιπτώσεις τους στον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας. Όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας, «προετοιμαζόμαστε συστηματικά για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας, εξετάζοντας και τα δυσμενέστερα σενάρια».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση, προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στα σενάρια μείωσης της τροφοδοσίας από τη Ρωσία.

Ειδικότερα:

Η χωρητικότητα του τερματικού σταθμού στη Ρεβυθούσα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Κατέπλευσε, σε χρόνο ρεκόρ, το ειδικό δεξαμενόπλοιο που αυξάνει την αποθηκευτική ικανότητα του σταθμού κατά 145.000 κυβικά μέτρα.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και οι υπόλοιπες εταιρείες που εισάγουν φυσικό αέριο, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν επιπλέον φορτία LNG, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Οι διαθέσιμες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ συνεχίζουν να λειτουργούν με τη σημερινή τους παραγωγική δυναμικότητα και δεν παρουσιάζουν ελλείψεις.

Η χώρα μας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παράσχει ποσότητες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση κάλυψης της εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Σε ετοιμότητα είναι οι πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν τώρα με καύσιμο φυσικό αέριο και, σε περίπτωση που χρειαστεί τον χειμώνα, θα έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου και λειτουργίας με diesel.

Τα αποθέματα νερού για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων είναι ικανοποιητικά.

Στη συνεδρίαση, συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιος Πετραλιάς, o Πρόεδρος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης και Β Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρλαρης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Ιωάννης Κοπανάκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elpedison, Νικόλαος Ζαχαριάδης, ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Mytilineos, Ντίνος Μπενρουμπή και ο Γενικός Διευθυντής της ΗΡΩΝ, Λουκάς Δημητρίου.

