Πολιτισμός

Πέθανε η Άννα Πολυτίμου

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ποια ήταν η Άννα Πολυτίομου.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός 'Αννα Πολυτίμου. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Αννούλα μου γλυκιά πέταξες κι εσύ στον ουρανό! Βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο από την νέα απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού και φίλης μας Αννας Πολυτίμου, μοναδικής ερμηνεύτριας κλασσικών ρόλων, η απόλυτη ραψωδός των Ομηρικών επών που τα απήγγειλε από μνήμης, σπουδαία δασκάλα ηθοποιών, σύζυγος του επίσης σπουδαίου δασκάλου Νίκου Παπακωνσταντίνου και μητέρα του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου, από τις τελευταίες επιζώσες συμμαθήτριές της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η γλυκιά μου 'Αννα που στην αρχή της καριέρας μου βρεθήκαμε συνοδοιπόροι και συνιδρυτές του αλησμόνητου Ασκητικού Θεάτρου με τις σπουδαίες παραστάσεις και τις συμμετοχές στα διεθνή φεστιβάλ. Η πάντα νεανική Άννα μας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, συλλυπητήρια στην οικογένεια κι από όλους εμάς καλό κατευόδιο».

Ποια ήταν Άννα Πολυτίμου

Η 'Αννα Πολυτίμου έκανε το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι σε ηλικία μόλις 13 ετών. Μεγαλώνοντας σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έχοντας δίπλα της σημαντικούς δασκάλους, όπως ο Πέλος Κατσέλης, ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Σπύρος Μελλάς.

Αφού αποφοίτησε το 1955, συνεργάστηκε με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες του ελεύθερου θεάτρου, όπως ο Κώστας Μουσούρης, ο Δημήτρης Χορν, η Έλλη Λαμπέτη, ο Κωστής Μιχαηλίδης κά. Συνεργάστηκε με πολλά ΔΗΠΕΘΕ και δημοτικά θέατρα κι ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο. Επί εννιά χρόνια συνεργαζόταν με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ως ραψωδός, απαγγέλλοντας από στήθους ραψωδίες του Ομήρου.

Μαζί με τον ηθοποιό και δάσκαλο του θεάτρου σύζυγό της, Νίκο Παπακωνσταντίνου, ίδρυσαν το «Θέατρο Σέττας» στην Εύβοια, που είναι μικρογραφία της Επιδαύρου.

Από το 1994, μαζί με τον γιο της, Δημήτρη Παπακωνσταντίνου, και τη Ματίνα Παπαγεωργίου δημιούργησαν το θίασο «Κασταλία» που παρουσιάζει αρχαίο δράμα και φεστιβαλικές εκδηλώσεις.

