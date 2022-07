Κοινωνία

Έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής: Δεν απειλεί σπίτια η φωτιά στη Φωκίδα - Δύσκολη ημέρα η Τρίτη

Τι επεσήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός.

Συνολικά 52 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο με τον κίνδυνο να παραμένει πολύ υψηλός και αύριο Τρίτη 5 Ιουλίου σε Αττική, Στερεά και Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός. Παράλληλα, ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι όλες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ επέστησε την προσοχή σε όλους τους πολίτες, καθώς όπως είπε, «η απροσεξία και η αμέλεια οδηγούν στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών».

Όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο εικοσιτετράωρο ο κ. Αρτοποιός είπε ότι στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Πόρτες Αχαϊας αντιμετωπίζονται πολλές ενεργές καύσεις και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 11:45 το πρωί στην αγροτοδασική περιοχή στο Σχηματάρι Βοιωτίας έχει ελεγχθεί, ενώ σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σερνικάκι Φωκίδας στις 13.10 σε αγροτική έκταση χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ για την αντιμετώπισή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες κι εναέριες δυνάμεις.

Ακόμη, επανέλαβε ότι για αύριο Τρίτη παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά και Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ προσέθεσε ότι στις περιοχές αυτές αναμένεται να επικρατήσουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρότατοι άνεμοι.

«Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Η απροσεξία και η αμέλεια οδηγούν στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Όλες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή. Παρακαλούμε πολύ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε η πυρκαγιά έχει δύναμη. Ας μην την υποτιμάμε», κατέληξε.

