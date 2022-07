Κόσμος

Σικάγο: Πυροβολισμοί σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου (βίντεο)

Η παρέλαση διακόπηκε, ενώ ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος να σωθεί. Τουλάχιστον έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Ασύλληπτος ο δράστης.

Χάος και πανικός επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στη διάρκεια παρέλασης για την επέτειο της 4ης Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ του Ιλινόις, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ, προκαλώντας πανικό τόσο στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση όσο και στους θεατές.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 24 τραυματίστηκαν από τα πυρά του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύληπτος.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, που διαφεύγει και θεωρείται ακόμη «ενεργός», όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος των αρχών σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σε έναν δρόμο της πόλης. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο ένοπλος πυροβολούσε από κάποια ταράτσα. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι κρατάει ομήρους ή ότι έχει ταμπουρωθεί κάπου.

Με βάση την περιγραφή που έδωσαν οι αρχές, ο ύποπτος είναι λευκός, ηλικίας 18-20 ετών και θεωρείται «ένοπλος και επικίνδυνος».

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας, έχει βρεθεί και εξετάζεται ένα τουφέκι.

Η δήμαρχος του Χάιλαντ Παρκ κάλεσε όλους τους πολίτες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, να τηλεφωνήσουν στους δικούς τους ανθρώπους και να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλείς.

Στις έρευνες μετέχουν πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του FBI. Η αστυνομία ζήτησε από όσους πολίτες έχουν στη διάθεσή τους κάποιο βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών να το θέσουν στη διάθεση των αρχών.

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem — Lynn Sweet (@lynnsweet) July 4, 2022

Πολλοί συμμετέχοντες στην παρέλαση ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον 20-25 πυροβολισμούς περίπου δέκα λεπτά μετά την έναρξη της παρέλασης και οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν, αναζητώντας ασφαλή σημεία. Όλα αυρά ενώ υπήρχε παρουσία της αστυνομίας στην πορεία.

Μάρτυρες υποστήριξαν πως είδαν τουλάχιστον πέντε αιμόφυρτους ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος και άλλον έναν κάτω από μια κουβέρτα, σύμφωνα με την Chicago Sun Times, ενώ ρεπόρτερ της ίδιας εφημερίδας είπε πως ειδε τρία άτομα να έχουν πέσει στον δρόμο και να μην έχουν τις αισθήσεις τους.

