Le Monde: Ανησυχία ότι ο Μακρόν πάσχει από κατάθλιψη – Σωματικά και ψυχικά εξαντλημένος

Η γαλλική εφημερίδα Le Point ανέφερε ότι ο Μακρόν έχασε την «ενέργειά του, το νεύρο του και τη διαύγειά του», σημειώνοντας ότι έχει «μετεκλογική κατάθλιψη»





Η απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας φέρεται να… στοίχισε στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δείχνει κουρασμένος και σε κατάθλιψη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Monde και αναπαράγει η DailyMail, ο γάλλος πρόεδρος ακούστηκε να αναστενάζει μπροστά σε συνεργάτες του, λέγοντας πως «είμαστε όλοι κουρασμένοι» μετά από τη μακρά και σκληρή προεκλογική εκστρατεία.

Μάλιστα, φίλοι του τον περιγράφουν ως «ζαλισμένο», «μπλοκαρισμένο» και «απόντα».

Μπορεί ο Μακρόν να επανεξελέγη πρόεδρος τον Απρίλιο, ωστόσο η πολιτική σκηνή της Γαλλίας βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή.

Ο Μακρόν, αν και βγήκε πρώτος, γεύτηκε την πίκρα στις βουλευτικές εκλογές, καθώς είδε ψηφοφόρους του να στρέφονται προς την Λεπέν και την αριστερή συμμαχία Nupes.

Η γαλλική εφημερίδα Le Point ανέφερε ότι ο Μακρόν έχασε την «ενέργειά του, το νεύρο του και τη διαύγειά του», σημειώνοντας ότι έχει «μετεκλογική κατάθλιψη».

Από την πλευρά της η αριστερή γαλλική εφημερίδα L’Obs έγραψε: «Ο Δίας γονάτισε» αναφερόμενη στο αγαπημένο ψευδώνυμο του Μακρόν.

Σύμφωνα με τους Times, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε για τον Εμανουέλ Μακρόν πως «είχα την εντύπωση ότι δεν ήξερε πού ήθελε να πάει». «Δυσκολεύεται να προσδιορίσει ποια θα είναι η νέα περιπέτεια» είπε ένας υπουργός στη Le Monde, προσθέτοντας πως «η αναποφασιστικότητα του Μακρόν έχει γίνει παροιμιώδης»

