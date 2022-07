Αθλητικά

Μεσογειακοί Αγώνες: “Χρυσός” ο Γκολομέεβ – “Ασημένια” η Ντουντουνάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μετάλλια για την ελληνική κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες



Ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε η ελληνική κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν. “Δράστης” ο Κριστιάν Γκολομέεβ, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό των 50μ. ελεύθερο με χρόνο 21.91 και υπερασπίστηκε τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν τέσσερα χρόνια στην Ταραγόνα.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο Πορτογάλος Μιγκέλ ντε Αλμέιδα Σίλβα με 22.01 και την τρίτη ο Αλγερινός Ουσάμα Σαχνούνε με 22.22, ενώ ο Στέργιος Μπίλας έμεινε όγδοος με 22.75.

Το τρίτο προσωπικό της μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν κατέκτησε η Αννα Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια πήρε τη δεύτερη θέση στον τελικό του αγωνίσματος με 58.56 και εξασφάλισε το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο στους αγώνες (μετά τα 50μ. ύπτιο), ενώ έχει κι ένα χρυσό στα 50μ. Πεταλούδα.

Νικήτρια του τελικού αναδείχθηκε η ανερχόμενη Λάνα Πούνταρ από τη Βοσνία, η οποία μάλιστα σημείωσε ρεκόρ αγώνων με 57.55. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο ίδιο αγώνισμα η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία μάλιστα βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ, τερματίζοντας σε 59.40.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπριακό: Ο Τατάρ ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την “απάντηση” στον Αναστασιάδη

Σέρρες: κλείδωσαν τα παιδιά στο αυτοκίνητο και πήγαν για... σουβλάκια!

Νέο Φάληρο: χτύπησε την σύντροφό του και την παράτησε στη μέση του δρόμου