Αθλητικά

Πέθανε ο Χρήστος Κέφαλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ. Έφυγε από την ζωή ο βετεράνος του Παναθηναϊκού.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε την Δευτέρα ο Χρήστος Κέφαλος, του οποίου η άφιξη από την Αμερική στη χώρα μας τη δεκαετία του ΄70 έκανε τη διαφορά σημαντικά τη θέση «1» του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας.

Ο πρώην παίκτης και προπονητής των «πράσινων» διακρίθηκε αρχικά στο NCAA με τη φανέλα του Temple, αψηφώντας τον σοβαρό τραυματισμό του (συντριπτικό κάταγμα δίσκου στην σπονδυλική στήλη), που τον υποχρέωσε να αγωνίζεται με ορθοπεδική ζώνη για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Σε τουρνουά στη Βοστώνη παράγοντες του Παναθηναϊκού τον έπεισαν να αγωνιστεί στην Ελλάδα, με τον τότε προπονητή του «τριφυλλιού», Κώστα Μουρούζη, να πείθει τον Φαίδωνα Ματθαίου να τον καλέσει και στην Εθνική Ανδρών.

Με τους «πράσινους» κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ελλάδας (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977), ενώ τον οδήγησε στην τετράδα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1972.

Από τη θέση του προπονητή του «τριφυλλιού» κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1983.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο των Ρώσων η Ντανιέτσκ

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 193 σημεία

Καιρός: Ζέστη και μελτέμια την Τρίτη