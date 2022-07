Πολιτισμός

Πύργος του Άιφελ: Θα τον βάψουν... αντί να τον επισκευάσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αν ο Γκουστάβ Άιφελ επισκεπτόταν τον Πύργο θα πάθαινε καρδιακή προσβολή", σχολιάζει διευθυντής του εμβληματικού αξιοθέατου



Ο Πύργος του Άιφελ είναι γεμάτος από σκουριά και χρειάζεται πλήρη επισκευή, αλλά αντ' αυτού θα περαστεί με μία βαφή κόστους 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, σύμφωνα με εμπιστευτικές αναφορές που επικαλείται το γαλλικό περιοδικό Marianne.

Ο Πύργος ύψους 324 μέτρων από σφυρήλατο σίδερο, που χτίστηκε από τον Γκουστάβ Άιφελ στα τέλη του 19ου αιώνα, συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στον κόσμο, ενώ υποδέχεται περίπου έξι εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ωστόσο, εμπιστευτικές αναφορές ειδικών που επικαλείται το περιοδικό υποδηλώνουν ότι το μνημείο είναι σε κακή κατάσταση και έχει σκουριά.

«Είναι απλό, αν ο Γκουστάβ Άιφελ επισκεπτόταν το μέρος θα πάθαινε καρδιακή προσβολή», είπε στη Marianne διευθυντής του πύργου, o οποίος θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του.

Η εταιρεία που επιβλέπει τον πύργο, η Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο.

Επί του παρόντος, ο Πύργος υποβάλλεται σε επαναβαφή κόστους 60 εκατομμυρίων ευρώ για την προετοιμασία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, ενώ η εφετινή θα αποτελέσει την 20η φορά που ο Πύργος θα περάσει αυτή τη διαδικασία.

Περίπου το 30% του Πύργου υποτίθεται ότι είχε απογυμνωθεί και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν δύο νέες στρώσεις, αλλά οι καθυστερήσεις στην εργασία που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID και η παρουσία μολύβδου στην παλιά βαφή σημαίνει ότι μόνο το 5% θα υποστεί επεξεργασία.

Ο SETE, πάντως, δεν είναι πρόθυμος να κλείσει τον Πύργο για το κοινό για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των τουριστικών εσόδων που θα χαθούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Le Monde: Ανησυχία ότι ο Μακρόν πάσχει από κατάθλιψη – Σωματικά και ψυχικά εξαντλημένος

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκροί μαθήτρια και νεαρός (εικόνες)

Θέμης Αδαμαντίδης: Αναβολή της δίκης - Τι δήλωσε ο τραγουδιστής