Φωτιές: Νύχτα αγωνίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι στην Ιτέα. Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στο Κρανίδι. Αναλυτική εικόνα από τις φωτιές.

Πενήντα δύο δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα σε όλη τη χώρα μέχρι τις 18:00 το απόγευμα. Οι περισσότερες τέθηκαν υπό έλεγχο σε σύντομο χρόνο, παρά τα πολλαπλά μέτωπα που είχε να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα σε όλη την Ελλάδα.

Οι πυρκαγιές στην Αχαΐα, στη Ζάκυνθο, στο Άγιο Όρος, στο Σχηματάρι, στην Ηλεία και στον Άραξο έχουν οριοθετηθεί και ελέγχονται.

Η εικόνα από τις μεγάλες πυρκαγιές

Ενημέρωση για τις δασικές #πυρκαγιές ??στο Σερνικάκι Φωκίδας και στην Κορακιά Κρανιδίου Αργολίδας. Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/sjQ8zmDy0z pic.twitter.com/xGud8wTHZ1 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2022

«Ολονύκτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες στην Ιτέα»

Στην πυρκαγιά της Φωκίδας που ξεκίνησε από τον Ελαιώνα από ιδιοκτησίες που δεν είχαν καθαριστεί κοντά στο Σερνικάκι, υπάρχει ενεργό μέτωπο δυτικά προς Ιτέα και έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις προς όλες τις πλευρές. Ο άνεμος έχει πέσει και εκτιμάται ότι μέχρι το πρωί θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση.

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ η εκκένωση της Βόρειας Ιτέας από τους κατοίκους της. Με λεωφορεία που διέθεσε ο Δήμος και η Περιφέρεια οι κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία στους Δελφούς όπου θα παραμείνουν απόψε για λόγους ασφαλείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φωτιά παραμένει ακόμη σε απόσταση από τον οικισμό ενώ παραμένουν οι φόβοι για επέκταση της κυρίως σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις αλλά και ποιμνιοστάσια.

Με την αποχώρηση των εναέριων μέσων τα 3 μέτωπα της φωτιάς συνεχίζουν την καταστροφική τους πορεία με μεγάλο θύμα τον ελαιώνα της ‘Αμφισσας που έχει πάθει τρομακτικές ζημιές. Οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να ανασυνταχθούν για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες στα κρίσιμα σημεία όπως για παράδειγμα είναι το μέτωπο προς την Ιτέα και το μέτωπο προς το Σερνικάκι και τον Χρισσό που την τελευταία ώρα βρίσκεται σε μία ύφεση.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Σερνικάκι Φωκίδας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2022

Ήδη στην περιοχή μεταφέρονται πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη την Κεντρική Ελλάδα και με απόφαση του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες τις δυνάμεις της Κεντρικής Ελλάδας. Ήδη αυτή τη στιγμή επιχειρούν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ενώ στην περιοχή είναι και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πριν πέσει το σκοτάδι επιχειρούσαν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Τα δύο από αυτά είχαν διατεθεί από τον Ελληνικό Στρατό ενώ υπήρχε και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής για εναέριο συντονισμό. Παράλληλα έχουν διατεθεί δεκάδες μηχανήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και υδροφόρες όπως επίσης έχουν βρεθεί στην περιοχή και εθελοντές πυροσβέστες ενώ με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρίσκεται στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά για να διερευνήσει τις αιτίες για την έναρξη της.

Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στο Κρανίδι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή, Κορακιά Κρανιδίου

Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 18 οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κορακιά στο Κρανίδι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2022

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, «υπάρχει μία αναζωπύρωση δίπλα ακριβώς από μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά».

Όσον αφορά τους ενοίκους της ξενοδοχειακής μονάδας, ο Γιάννης Γεωργόπουλος λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «απομακρύνθηκαν έγκαιρα και μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία, ενώ όσοι βρίσκονταν στην παραλία μεταφέρθηκαν, μέσω θαλάσσης, σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες».

Σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο, «οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς», συμπληρώνοντας ότι «ευτυχώς έχει μειωθεί η ένταση των ανέμων».

«Αυξημένη επικινδυνότητα για πυρκαγιές και αύριο»

Υπενθυμίζεται ότι η Πολιτική Προστασία είχε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου σε όλη τη χώρα και με έκτακτες ενημερώσεις της Πυροσβεστικής, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας ήταν στο «4» σήμερα, όπως και αύριο Τρίτη, λόγω του συνδυασμού ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Τρίτη 5/7, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος 4? : Σε Αττική & Κύθηρα, Βοιωτία, κεντρική & νότια Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο & Ικαρία και σε Αργολίδα, Κορινθία, Αχαΐα, Ηλεία & Λακωνία και υψηλός κίνδυνος 3? σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος Πυρκαγιάς για Tρίτη 5 Ιουλίου σε:



Αττική, Κύθηρα

Βοιωτία, Εύβοια

Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία

Ηλεία, Αχαΐα

Σάμο, Ικαρία, Χίο, Ψαρά, Λέσβο



?? https://t.co/mowSH0ysNF@pyrosvestiki @112Greece @hellenicpolice pic.twitter.com/dYegDDIRX8

— Civil Protection GR (@GSCP_GR) July 4, 2022

Φωτογραφίες: fokidanews, argolikeseidhseis. grtimes

