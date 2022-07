Κοινωνία

Meteo – Φωτιές: Επικίνδυνες οι μετεωρολογικές συνθήκες

Δείτε σε ποιες περιοχές είναι υψηλότερος ο κίνδυνος. Ο άνεμος μεταφέρει καύτρες σε απόσταση έως και 700 μέτρα!

Οι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιμείνουν σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, κατά το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία της πυρομετεωρολογικής μονάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)/meteo.gr.

Ειδικότερα, για σήμερα επισημαίνεται ότι διατηρείται το πολύ υψηλό δυναμικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών καθοδηγούμενων από τον άνεμο σε Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), Δ. Βοιωτία, Κ. και Ν. Εύβοια, Κορινθία, Κυκλάδες, και τοπικά σε Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Χίο, Αν. Λέσβο και Σκύρο.

Παρά τη μικρή εξασθένηση που θα σημειώσουν οι άνεμοι, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες αναμένεται ότι θα είναι περισσότερο θερμές και θα διατηρηθούν ξηρές στις παραπάνω περιοχές, γεγονός που θα διευκολύνει την ανάφλεξη και τη γρήγορη διάδοση της φωτιάς.

Στις παραπάνω γεωγραφικές ζώνες, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε περιοχές όπου οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα "ευθυγραμμίζονται" με την τοπογραφία και τη δασική καύσιμη ύλη (π.χ., όταν ο άνεμος πνέει κάθετα στην πλαγιά ενός πυκνόφυτου ορεινού όγκου), μεγιστοποιώντας έτσι το δυναμικό εκδήλωσης ακραίας συμπεριφοράς της φωτιάς.

Επιπρόσθετα, το meteo σημειώνει ότι διατηρείται το πυρομετεωρολογικό δυναμικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών καθοδηγούμενων από επαγωγική στήλη (αυτοκαθοδηγούμενες) σε Δ. Πελοπόννησο (Ηλεία, Αχαϊα) και σε Δ. Στερεά, με μικρή πιθανότητα για τον σχηματισμό πυρονεφών.

Υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές αναμένεται επίσης, όπως προκύπτει με βάση το Καναδικό Σύστημα Πυρομεωρολογικών Δεικτών και την ανάλυση των πυρομετεωρολογικών προγνωστικών στοιχείων, σε Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Σποράδες, Θράκη, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Ρόδο.

Καύτρες σε απόσταση 700 μέτρων μεταφέρει ο άνεμος

Όσον αφορά τις φωτιές της Δευτέρας, όπως αναφέρει ενδεικτικά το meteo για την αγροτοδασική πυρκαγιά που έλαβε χώρα στην περιοχή ανατολικά του Σχηματαρίου Βοιωτίας, η προκαταρκτική ανάλυση των δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης που έκανε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς, αναδεικνύει τα κύρια χαρακτηριστικά των πυρομετεωρολογικών συνθηκών μιας καθοδηγούμενης από τον άνεμο πυρκαγιάς.

Αυτά είναι:

Η σχεδόν οριζόντια διάδοση της στήλης καπνού, ως απόρροια των ενισχυμένων και πολύ ξηρών βορειοδυτικών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Η έντονη καύση της ξηρής διαθέσιμης καύσιμης ύλης κάτω από συνθήκες πολύ χαμηλής σχετικής υγρασίας (8 - 12 %).

Επίσης, από τη δορυφορική εικόνα υπάρχει ένδειξη ότι η πυρκαγιά, καθοδηγούμενη από τον άνεμο, παρουσίασε πρόσκαιρα ακραία συμπεριφορά, καθώς μετέφερε καύτρες έως και 700 μέτρα κατάντη του βορειοδυτικού ανέμου.

