Φωτιές: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη

Με το πρώτο φως της ημέρας εναέρια μέσα συνδράμουν τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πως εξελίσσονται οι φωτιές σε Φωκίδα, Κρανίδι, Αχαΐα και Ηλεία.

Βελτιωμένη είναι η πρωινή εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς που βρίσκονται σε εξέλιξη, χάρη και στις ολονύκτιες μάχες που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και πολλοί εθελοντές.

Στην Ιτέα η πυρκαγιά είναι σε ύφεση. Επιχειρούν 4 canadair και ένα Erickson. Η εικόνα που δίνουν τα εναέρια είναι καλή.

Στο Κρανίδι, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι δυσκολίες επικεντρώθηκαν στο ανατολικό μέτωπο, με την εικόνα να είναι σαφώς βελτιωμένη το πρωί. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν 2 canadair κι 1 erickson.

Τόσο στην Άμφισσα, όσο και στο Κρανίδι, δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

Στα μέτωπα της Αχαΐας και της Ηλείας έχουμε ύφεση. Επιχειρούν 2 canadair κι 1 erickson.

