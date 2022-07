Κοινωνία

Παππούς 14χρονης στο Βόλο: Λένε ψέματα, δεν είχε γρατζουνιές

Ο εισαγγελέας Βόλου διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να ερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της.

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Βόλου για τα αίτια θανάτου της 14χρονης Ελένης, που βύθισε στο πένθος τον Βόλο. Το κορίτσι, έδωσε μάχη για 6 μήνες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Οι συγγενείς της, την αποχαιρέτησαν, ντυμένη νύφη, ραίνοντάς την με λουλούδια. Ο παππούς της 14χρονης μιλώντας στο Mega ανέφερε: «Πήγε να κάνει μπάνιο και γλίστρησε και έπεσε με το κεφάλι κάτω. Από ανακοπή μας είπαν… δεν ξέρω πολλά… είμαστε χάλια…».

Η 14χρονη στις 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τους συγγενείς της, έπεσε και χτύπησε στην μπανιέρα, με τους γονείς της να την μεταφέρουν ίδιοι χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο του Βόλου, αναφέροντας αρχικά ότι έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο…

Οι γιατροί αρχικά διέγνωσαν εισρόφηση, την διασωλήνωσαν και στην συνέχεια διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονταν σε κώμα για έξι μήνες.

«Την είδαμε μέσα στο νοσοκομείο, μας άκουγε που μιλάγαμε, δάκρυζαν τα μάτια της, δάκρυζαν… δεν μπορούσε να απαντήσει… ήταν σπασμένο το κρανίο της» πρόσθεσε ο παππούς της 14χρονης.

Η 14χρονη σύμφωνα με πληροφορίες έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό, οι οποίες δημιουργούν πολλά ερωτήματα για τον θάνατο της με τις συνθήκες του ατυχήματος στο μπάνιο, να παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η γιαγιά της κοπέλας που ήταν στο πλάι της, να διαψεύδει ότι το κορίτσι είχε εκδορές.

