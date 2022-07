Δίκη ντράμερ: Σήμερα δικάζεται για την σεξουαλική κακοποίηση 6χρονης

Κοινωνία

Ο ντράμερ δικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο για αδίκημα που σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση ενός 6χρονου κοριτσιού το 2011. Ο γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος παλαιότερα ήταν ο ντράμερ μεγάλου ελληνικού ροκ συγκροτήματος, πριν από δύο μήνες είχε κριθεί προφυλακιστέος για άλλη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών.

Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικασθεί για την συγκεκριμένη υπόθεση της 6χρονης σε κάθειρξη 12 ετών χωρίς μάλιστα το δικαστήριο να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Ωστόσο, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει τότε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την έφεση με περιοριστικούς όρους και έτσι δεν έχει εκτίσει την πρωτόδικη ποινή.

Η δίκη ξεκίνησε επί της ουσίας πριν από τρεις εβδομάδες, καθώς είχαν προηγηθεί δύο διακοπές. Πρώτη μάρτυρας κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης, η οποία σήμερα είναι μαθήτρια της Β’Λυκείου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, μέσω του δικηγόρου του υπέβαλε αίτημα να οριστεί πραγματογνώμονας από το δικαστήριο και να τον εξετάσει εάν είναι παιδόφιλος. «Μεθοδευμένα ελήφθη η κατάθεση της ανήλικης. Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος και ζητεί να εξεταστεί για το εάν πάσχει από παιδοφιλία. Να διοριστεί πραγματογνώμονας να τον εξετάσει», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης του ντράμερ.

