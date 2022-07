Οικονομία

Σκρέκας για λογαριασμούς ρεύματος: Αυξημένη και χωρίς όριο η επιδότηση για τον Ιούλιο

Αυξημένο κατά 300 εκ. ευρώ το σχετικό κονδύλι σε σχέση με τον Ιούνιο. Το σχέδιο για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας.

Σημαντικά αυξημένες επιδοτήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούλιο ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, με αύξηση της ενίσχυσης ανά κιλοβατώρα, αλλά και με κατάργηση των ορίων κατανάλωσης στις επιδοτήσεις. Αναφερόμενος στο "μέτωπο" της ενεργειακής ασφάλειας ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε επίσης ότι η νέα πλωτή δεξαμενή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα θα τεθεί σε λειτουργία στο τέλος Ιουλίου ενώ τον Σεπτέμβριο θα προστεθεί στο παραγωγικό δυναμικό και η νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαϊδα 5.

Ειδικότερα οι επιδοτήσεις για τον Ιούλιο διαμορφώνονται ως εξής:

Οικιακή κατανάλωση: οριζόντια κάλυψη όλων χωρίς εξαιρέσεις και εισοδηματικά κριτήρια και δίχως όρια μηνιαίας κατανάλωσης. Η επιδότηση είναι 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μέγεθος που απορροφά έως και το 84% της αύξησης και 240 ευρώ για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τους οποίους απορροφάται έως 100% της αύξησης.

Για τα επαγγελματικά τιμολόγια με ισχύ παροχής έως 35 kva (αρτοποιεία, εμπορικά καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, μίνι μάρκετ, περίπτερα κ.α.) η επιδότηση είναι 192 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για τα αγροτικά, 213 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για τους υπόλοιπους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς κλάδους με ισχύ παροχής άνω των 35 kva, επιδότηση 148 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για τις επαγγελματικές και βιομηχανικές καταναλώσεις φυσικού αερίου, 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Με αυτά τα δεδομένα, το συνολικό κονδύλι των επιδοτήσεων για τον Ιούλιο ανεβαίνει στα 722 εκατ. ευρώ, μέγεθος που είναι κατά 300 εκατ. ευρώ αυξημένο σε σχέση με τον Ιούνιο. Συνολικά από τον Σεπτέμβριο οπότε ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας το ποσό που έχει δαπανηθεί ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ και είναι, όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας, το μεγαλύτερο στην ΕΕ σε αναλογία με το ΑΕΠ και τις δυνατότητες της οικονομίας.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι από τον επόμενο μήνα αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, οι καταναλωτές θα γνωρίζουν έγκαιρα τα τιμολόγια των προμηθευτών και θα μπορούν να αλλάζουν προμηθευτή χωρίς περιορισμούς. Σε σχέση, τέλος, με την ενεργειακή επάρκεια επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο που αντιμετωπίζει ικανοποιητικά ακόμη και το ενδεχόμενο διακοπής της ροής ρωσικού φυσικού αερίου. Τα μέτρα που εξετάστηκαν στη χθεσινή σχετική σύσκεψη στο ΥΠΕΞ περιλαμβάνουν την εξασφάλιση φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, τη διασφάλιση αποθεμάτων λιγνίτη και νερού στα υδροηλεκτρικά, την λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου με ντίζελ.

