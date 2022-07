Κοινωνία

Ανήλικη ζούσε στο σπίτι με 40 γάτες

Συνελήφθη η μητέρα της



Γυναίκα, 51 ετών, συνελήφθη στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της έκθεσης της ανήλικης κόρης της σε κίνδυνο.

Είχε προηγηθεί καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, η 15χρονη ζούσε σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής εντός μονοκατοικίας μαζί με περίπου σαράντα γάτες.

Διερευνώντας την καταγγελία αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Παύλου Μελά - όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση - διαπίστωσαν ότι στους χώρους της οικίας «υπήρχαν περιττώματα και ακαθαρσίες», με αποτέλεσμα να κριθεί επικίνδυνη η διαβίωση και παραμονή της ανήλικης.

Η συλληφθείσα κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

