Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα θέση του Άρη και οι προβλέψεις για την Τρίτη

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

Ο Άρης περνά σήμερα στον Ταύρο, επηρεάζοντας κατά πολύ τον τρόπο δράσης μας, ενώ η Σελήνη είναι στο ζώδιο της Παρθένου.

Πρόοδος θα παρατηρηθεί σε θέματα εργασιας ενώ χρειάζεται προσοχή σε λάθη και εξαπατησεις

Η ημέρα είναι ιδανική για ενασχόληση με εργασιακές υποθέσεις. Μάλιστα, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα "αυτό τον καιρό πολλές οικονομικές πηγές μπορούν να βρεθούν για πολλούς"



