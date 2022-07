Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γύρισε σελίδα

Με αναφορές στο δημοψήφισμα του 2015, αλλά και στην τουρκική επιθετικότητα, η ομιλία του Πρωθυπουργού, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Ελλάδα γύρισε σελίδα», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που απηύθυνε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι τέτοιες μέρες, το 2015 η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα από τον γκρεμό της εξόδου από το ευρώ. Υπενθύμισε ότι, την ελληνική κοινωνία τότε χτυπούσαν αλλεπάλληλα τμήματα τυφλού και διχαστικού λαϊκισμού και ότι σαν σήμερα, στις 5 Ιουλίου του 2015, διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα, το οποίο λίγο έλειψε να δώσει τη χαριστική βολή, και μόνο μπροστά στο φάσμα της άτακτης χρεοκοπίας η τότε κυβέρνηση έκανε πίσω.

«Το τίμημα υπήρξε βαρύ. Κλειστές τράπεζες, capital controls και τελικά ένα νέο αχρείαστο Μνημόνιο που μας οδήγησε σε ένα νέο κύκλο λιτότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Καμία ευρωπαϊκή κοινωνία δεν υπέφερε περισσότερο από την ελληνική την περασμένη δεκαετία», πρόσθεσε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα του 2022 δεν έχει καμία σχέση με αυτή του 2015.

Επτά χρόνια μετά η Ελλάδα έχει μια νέα κυβέρνηση που την οδηγεί σε μια νέα εποχή, τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος ειδικότερα στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην απελευθέρωση της Ελλάδας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και όλα αυτά παρά τις μεγάλες δυσκολίες που ακόμα αντιμετωπίζουμε.

«Ποιος θα πίστευε ότι η Ελλάδα που για μία δεκαετία ήταν ουραγός στην ανάπτυξη στη Ευρώπη θα εμφάνιζε σήμερα την τρίτη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ευρωζώνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έφτασε εκεί μειώνοντας φόρους και εισφορές, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ παράλληλα το ελληνικό δημόσιο που ήταν σύμβολο της γραφειοκρατίας σήμερα είναι πολύ πιο ψηφιακό και πολύ πιο κοντά στον πολίτη.

«Δηλώνω υπερήφανος ως Έλληνας που ο τόπος μου ανέταξε την οικονομία και ένωσε την κοινωνία», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα πήρε ξανά τη θέση της ως ισότιμος εταίρος στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

«Τίποτα στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο ύστερα από τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα », δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις πρωτόγνωρες αλλαγές που συντελούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη, με πυροδότη την «απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», τονίζοντας ότι «ο πόλεμος επέστρεψε ξανά στην ήπειρο μας». Αναφέρθηκε στην ενεργειακή αναταραχή και τις πληθωριστικές ανατιμήσεις που πολιορκούν όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ για πολλές χώρες στον κόσμο ξυπνά ξανά ο εφιάλτης της έλλειψης τροφίμων. «Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό με μόνη σταθερά την αστάθεια».

Τόνισε, επίσης, ότι «ο ρόλος του επιτήδειου ουδέτερου έχει καταδικαστεί πολλές φορές στην ιστορία» και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα όπως και η Ευρώπη είναι με την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. «Στεκόμαστε απέναντι στον εισβολέα που παραβίασε τη νομιμότητα και τα υφιστάμενα σύνορα..

Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη της Ουκρανίας είναι μια καμπή στη διαδρομή της Ευρώπης και η Ευρώπη οφείλει σήμερα να τη βοηθήσει να αποτρέψει κάθε είδους τετελεσμένων, τα οποία θα μπορούσαν να μιμηθούν αύριο νέοι επίδοξοι ταραχοποιοί.

«Αυτό έχει ξεχωριστό βάρος για δύο χώρες-μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και την Κύπρο», τόνισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη διαρκή επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας.

«Στους έωλους ισχυρισμούς της Τουρκίας απαντά η πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη σημερινή ομιλία του , στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει σήμερα να βοηθήσει την Ουκρανία, ώστε να αποτρέψει κάθε είδους τετελεσμένων, τα οποία θα μπορούσαν να μιμηθούν αύριο επίδοξοι ταραχοποιοί. «Αυτό έχει ξεχωριστό βάρος για δύο χώρες-μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και την Κύπρο», σημείωσε ο πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη διαρκή επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, τόνισε ότι απέναντι της ορθώνονται ξεκάθαρες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Στους έωλους ισχυρισμούς της απαντά η πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο. Στη δική της επιθετικότητα αντιτάσσουμε τη δική μας ετοιμότητα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη πρόκληση του πολέμου στην Ουκρανία, ένα είναι σίγουρο, είπε ο κ. Μητσοτάκης: "Δε χρειαζόμαστε νέους αναθεωριτισμούς και αναβιώσεις αυτοκρατορικών φαντασιώσεων". Και πρόσθεσε ότι ένα είναι βέβαιο, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία αμφισβήτηση της εθνικής της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. "Είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το διαρκή αγώνα θα σας έχουμε όλους συμπορευτές. Κρατάμε κλειστές τις πόρτες μας στις απειλές, κρατάμε ανοιχτά τα παράθυρα στις ειρηνικές συνομιλίες. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών λύνονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και όχι με νταϊλίκια", τόνισε ο πρωθυπουργός.

Συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Ευρωβουλευτές της ΝΔ

Με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν από την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο εθνικό πρόγραμμα στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια και επανέλαβε την πρόταση του για την αποσύνδεση της χονδρικής τιμής του φυσικού αερίου από την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνει στον καταναλωτή. Επίσης ναι, τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μπορεί να αποτελέσει κόμβο μεταφοράς ενέργειας από την ευρύτερη περιοχή προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Ελλάδα στον τομέα της οικονομίας, επισημαίνοντας το ευρύ φάσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε συνάντηση με τους ευρωβουλευτές της ΝΔ. Συναντήθηκε, επίσης, με προέδρους και στελέχη των ΝΟΔΕ Κεντρικής Ευρώπης της ΝΔ.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν έχει να πει τίποτα για τα αδιέξοδα που έφερε στο 2022

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σήμερα ως επαρχιώτης κομματάρχης σε άδεια έδρανα στο ευρωκοινοβούλιο, εξαντλώντας για άλλη μια φορά την ομιλία του σε συκοφαντίες και ύβρεις απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον κ. Τσίπρα. Αυτό δεν εμπόδισε εκπροσώπους από όλες τις πτέρυγες του ευρωκοινοβουλίου να τον επαναφέρουν στη πραγματικότητα που προσβάλει τη χώρα μας καθώς την κατατάσσει ουραγό στην Ευρώπη για την ελευθερία του Τύπου, το κράτος δικαίου,, ενώ καταγράφει αρνητικά πανευρωπαϊκά ρεκόρ στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Σε ό,τι αφορά την ομιλία του, είναι φανερή η προσπάθειά του να ψάξει σωσίβιο για τα σημερινά του αδιέξοδα στο 2015. Του θυμίζουμε ωστόσο ότι η ιστορία της χώρας δεν ξεκίνησε το 2015. Το 2009 η ΝΔ με τον κ. Μητσοτάκη βουλευτή παρέδωσε τη χώρα με 11% πρωτογενές έλλειμμα. Το 2015 η ΝΔ με τον κ. Μητσοτάκη κορυφαίο υπουργό παρέδωσε τη χώρα με άδεια ταμεία, ανθρωπιστική κρίση και ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. Και το 2019 ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μία χώρα εκτός μνημονίων, με ρυθμισμένο χρέος, με 37 δισ. στα δημόσια ταμεία, με μειωμένη ανεργία και 11 σερί τρίμηνα ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, στο μόνο που έχει δίκιο ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα του 2022 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2015.

Αυτό όμως ισχύει χάρη στη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αψήφησε το πολιτικό κόστος και από το 2015 μέχρι το 2019 άλλαξε τη χώρα, την έβγαλε από τα μνημόνια, την έσωσε από τη χρεοκοπία, την επανέφερε σε τροχιά ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας. Η προσπάθειά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια να μας ξαναγυρίσει πίσω στην ανασφάλεια, την κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, είναι πράγματι αξιοσημείωτη. Για αυτό άλλωστε τελευταία μιλά μόνο για το παρελθόν. Γιατί δε μπορεί να μιλήσει για το παρόν και το μέλλον. Και γιατί έχει καταλάβει ότι και ο ίδιος πολύ σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν».

