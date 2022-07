Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Μέχρι πότε δόθηκε παράταση. Πως διαμορφώνεται το ποσοστό επιδότησης, ανάλογα με το εισόδημα του αιτούντα.

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή» έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου δόθηκε με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα,

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και για τρεις (3) ακόμα ημέρες, θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καταχωρημένων αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Στο διάστημα αυτό δεν θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ή ακύρωσης αίτησης. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων και η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών υποβάλλονται χωρίς δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα https://allazosyskevi.gov.gr/. Ήδη οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για επιδότηση αγοράς λιγότερο ενεργοβόρων συσκευών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση για την αγορά κλιματιστικών, ψυγείων, καταψυκτών κυμαίνεται από 135 έως 710 ευρώ. Κάθε νοικοκυριό που εντάσσεται στο πρόγραμμα επιδότησης έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές (μέχρι δύο κλιματιστικά, ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για την κύρια ή τη δευτερεύουσα κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Το ποσοστό επιδότησης όμως δίνεται βάσει εισοδηματικής κατηγοριοποίησης, ενώ στις ευάλωτες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές, καθώς και στις οικογένειες που υπάρχει μέλος ΑμεΑ, δίνεται επιπλέον μοριοδότηση.

Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Από 5.000 ευρώ και κάτω, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 50%.

Πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 45%.

Πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 35%.

Πάνω από 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 30%.

Όσοι λάβουν την επιδότηση θα πρέπει μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου να αγοράσουν τις νέες συσκευές ενώ η απόσυρση των παλαιών θα πρέπει να γίνει έως την 30η Σεπτεμβρίου.

