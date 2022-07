Κοινωνία

Αιγαίο: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με 8 επιβάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σκάφος επιβαίνουν 3 Αμερικανοί 2 Ελβετοί και 3 Έλληνες. Οι άνεμοι στη θαλάσσια περιοχή πνέουν 6 με 7 μποφόρ.

Φωτογραφία αρχείου

Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης, πλέει ιστιοφόρο σκάφος με 8 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύθνου και Σύρου.

Στο σκάφος επιβαίνουν 3 Αμερικανοί 2 Ελβετοί και 3 Έλληνες.

Στο σημείο βρίσκονται δύο παραπλέοντα πλοία ενώ σπεύδει ρυμουλκό προς παροχή συνδρομής.

Οι άνεμοι στη θαλάσσια περιοχή πνέουν 6 με 7 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Την “έσπασε” στο ξύλο ο κουνιάδος της

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη φίλη της κόρης του