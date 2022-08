Life

Γιώργος Σαμπάνης – Ιωάννα Σαρρή: H κοινή έξοδος και τα τρυφερά τετ α τετ!(εικόνες)

Πιο ερωτευμένο από ποτέ το ζευγάρι!

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ φαίνεται να είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και η καλλονή σύντροφός του, Ιωάννα Σαρρή.

Το ζευγάρι πριν από λίγα εικοσιτετράωρα διασκέδασε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της παραλιακής και ο φωτογραφικός φακός του GLANCE.GR ήταν εκεί και τους απαθανάτισε σε τρυφερά τετ α τετ.

