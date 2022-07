Κοινωνία

Πουλούσαν ναρκωτικά... με κουτί εταιρείας delivery

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί στην Καλλιθέα – Ο ένας χρησιμοποιούσε μηχανή με κουτί εταιρείας διανομής φαγητού για να ξεγελάσει την ΕΛΑΣ

Δύο Αλβανοί, 30 και 38 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από έρευνα σε βοηθητικό χώρο του σπιτιού τού 38χρονου βρέθηκε κοκαΐνη, η οποία ήταν διαμοιρασμένη σε 10 συσκευασίες, με σκοπό την άμεση πώλησή της, καθώς και 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Παράλληλα, και ο 30χρονος είχε στο σπίτι του 3 συσκευασίες με κοκαΐνη.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της δράσης του 38χρονου, κατά τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ήταν η χρήση μοτοσικλέτας στην οποία τοποθετούσε κουτί μεταφοράς προϊόντων εταιρείας διανομής φαγητού, με σκοπό τον αποπροσανατολισμό των διωκτικών Αρχών και την αποφυγή ελέγχου και σύλληψης.

Μάλιστα, ο 38χρονος έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Συνολικά από τις αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.936,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 1.880 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 44.334,4 ευρώ, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές, Ι.Χ αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, 2 κινητά τηλέφωνα και κουτί εταιρείας διανομής φαγητού.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Πικέρμι - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα θέση του Άρη και οι προβλέψεις για την Τρίτη (βίντεο)

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία