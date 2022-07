Κοινωνία

Θάνατος 14χρονης στο Βόλο: Η έκθεση για την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Την έκθεση έχει λάβει και η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, καθώς έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση.



Δεν έφερε χτυπήματα η αδικοχαμένη Ελένη που έχασε τη ζωή της έξι μήνες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο Βόλου σύμφωνα με την επίσημη ιατρική έκθεση. Η 14χρονη Ελένη έπεσε μέσα στη μπανιέρα του σπιτιού της και οι γονείς της έκαναν λόγο για ηλεκτροπληξία από τον θερμοσίφωνα.

Η έκθεση ανέφερε πως δεν υπήρχαν χτυπήματα ή εκδορές στο σώμα ή στο πρόσωπό της, αλλά η 14χρονη από τον Βόλο είχε μελανιάσει από ανακοπή καρδιάς.

Υπενθυμίζεται πως την 14χρονη μετέφεραν με το αγροτικό τους αυτοκίνητο οι συγγενείς της στις 03.45 την 4η Ιανουαρίου του 2022 στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Η ανήλικη κοπέλα δεν είχε σφυγμό και αναπνοή και ήταν μελανιασμένη, καθώς είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Στο Νοσοκομείο σήμανε συναγερμός και το παιδί διασωληνώθηκε.

Σημειώνεται, δε, πως στο ιστορικό που ελήφθη από συγγενικά πρόσωπα που την συνόδευαν, αναφέρεται πιθανή ηλεκτροπληξία μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού.

Οι συγγενείς άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο στο μπάνιο και βρήκαν αναίσθητη την 14χρονη, ενώ ανέφεραν στους γιατρούς ότι στην προσπάθειά τους να την σηκώσουν, τους «χτύπησε» ρεύμα.

Σύμφωνα με την έκθεση το παιδί διασωληνώθηκε άμεσα και ακολούθησε ένας τρίωρος αγώνας για να κρατηθεί στη ζωή, οπότε αποφασίστηκε και η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο.

