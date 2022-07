“Άγριες Μέλισσες” - “Το τελευταίο πέταγμα”: αφιέρωμα του ΑΝΤ1 στην σειρά

Life

Μετά από τον συγκλονιστικό επίλογο της αγαπημένης σειράς εποχής, ο ΑΝΤ1 θα προβάλλει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με συνεντεύξεις και παρασκήνια.

Με το πρώτο τους κιόλας πέταγμα, οι «Άγριες Μέλισσες» καθήλωσαν τους τηλεθεατές και έγιναν σημείο αναφοράς για την ελληνική μυθοπλασία.

Η δυνατή πλοκή του σεναρίου, η κινηματογραφική ματιά της σκηνοθεσίας, οι ερμηνείες των ηθοποιών και η αισθητική της παραγωγής έχτισαν τον μύθο μιας σειράς που άλλαξε το τηλεοπτικό τοπίο.

Πώς «χτίστηκε», όμως, αυτός ο μύθος και από ποιους;

Μετά τον συγκλονιστικό επίλογο των «Άγριων Μελισσών», ο ΑΝΤ1 θα προβάλει, την Κυριακή 10 Ιουλίου στις 22:00, «Το τελευταίο πέταγμα», ένα μεγάλο αφιέρωμα στη σειρά-φαινόμενο.

Μαζί με τους συντελεστές των «Άγριων Μελισσών» και τη Ζέτα Μακρυπούλια, θα περπατήσουμε για τελευταία φορά στο Διαφάνι, θα ξετυλίξουμε την ιστορία από την αρχή και θα θυμηθούμε όλα εκείνα που μας έκαναν να μην φοβηθούμε το κεντρί τους.

Συνεντεύξεις, backstage, χαρακτηριστικές σκηνές, αξέχαστες ατάκες, αλλά και πολλές απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα θέλαμε να κάνουμε στους ίδιους τους δημιουργούς και τους πρωταγωνιστές έρχονται ως επιμύθιο για τη σειρά που άνοιξε μεγάλους δρόμους στην ελληνική μυθοπλασία.

Ποια ήταν τα καταλυτικά γεγονότα για την πλοκή της σειράς;

Ποιες ήταν οι πιο σκοτεινές και οι πιο φωτεινές στιγμές;

Πώς εξελίχθηκαν οι χαρακτήρες;

Πώς «συναντήθηκαν» οι ηθοποιοί με τους ήρωες; Ποιος ενσάρκωσε το απόλυτο κακό; Ποια ατάκα του ρόλου τους, τους χαρακτηρίζει; Τι τους συγκίνησε; Ποιον ρόλο θα ήθελαν να υποδυθούν, εκτός από τον δικό τους;

Πώς γυρίστηκαν οι δύσκολες σκηνές;

Πόσα απρόοπτα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων;

Τι συνέβαινε όταν έσβηναν οι κάμερες;

«Το τελευταίο πέταγμα», το μεγάλο αφιέρωμα του ΑΝΤ1 στη σειρά «Άγριες Μέλισσες», έρχεται την Κυριακή 10 Ιουλίου, στις 22:00.

#AgriesMelisses

