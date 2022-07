Κοινωνία

Πελοπόννησος: νέες φωτιές σε Αχαΐα, Λακωνία και Κορινθία (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν "μάχη" με τους ισχυρούς ανέμους για να περιορίσουν τα μέτωπα.

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Πελοπόννησο και καίνε εκτάσεις στην Σπάρτη, την Κορινθία και την Αχαΐα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, 'Αγιος Ιωάννης, της Κορινθίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, που έχει εκδηλωθεί, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί μέχρι τώρα κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, σε δασική έκταση, στην περιοχή Καλαμάκι, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλαμάκι Αχαΐας. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 9 οχήματα 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 Ε/Π.

Φωτιά στην Παλαιοπαναγιά Σπάρτης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, καθώς πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε αγροτο-δασική έκταση στην Παλαιοπαναγιά του δήμου Σπάρτης.

Στο σημείο ήδη επιχειρούν 13 οχήματα της Π.Υ.Σπάρτης με 26 άνδρες, ενώ συνδράμουν στην κατάσβεση και υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμη μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

Πηγή εικόνων: thebest.gr / flynews.gr

