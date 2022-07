Πολιτική

Δημοψήφισμα: Βίντεο από τη ΝΔ για τα 7 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίχασαν, εξαπάτησαν, και χρέωσαν τους Έλληνες αναφέρει η ΝΔ στο μήνυμα της στα social media.

Η Νέα Δημοκρατία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με αφορμή τα επτά χρόνια από την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βίντεο έχει τίτλο "δίχασαν εξαπάτησαν χρέωσαν τους Έλληνες" και κατακλείδα "το όχι που έγινε ναι" και "δεν ξεχνάμε".

Στο βίντεο περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τις δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από την ανακοίνωση της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, καθώς και αποσπάσματα από τον ελληνικό και ξένο τύπο πριν και μετά το δημοψήφισμα.

7 χρόνια από την ημέρα του διχασμού και της εξαπάτησης. Δεν ξεχνάμε τους υπαίτιους. pic.twitter.com/Emiy8JbJcB

— ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (@neademokratia) July 5, 2022