Ψευτογιατρός - Δικηγόρος θυμάτων στον ΑΝΤ1: δεν έχει μετανιώσει (βίντεο)

Όλα όσα ανέφερε ο δικηγόρος συγγενών των θυμάτων του ψευτογιατρού, Στέλιος Σούρλας στον ΑΝΤ1.

Με αφορμή την απολογία στο δικαστήριο του ψετρογιατρού, αποκαλούμενος ως Dr Kontos, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος συγγενών των θυμάτων, Στέλιος Σούρλας.

Όπως υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος, δεν είναι δολοφόνος, οτι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει κάποιον, οτι δεν έπαιρνε χρήματα από όλους και επίσης, ότι δεν ζήτησε από κανέναν που πάσχει από ανίατη ασθένεια, να σταματήσει την θεραπεία του.

Ο δικηγόρος συγγενών των θυμάτων σχολίασε σχετικά: ”Ακριβώς, αρνήθηκε τα πάντα. Είναι ένας αδίστακτος, είπε ότι τα χρήματα τα οποία έπαίρνε ήταν για την αξία των βοτάνων. Το θράσος αυτού του ανθρώπου είναι απύθμενο. "Νιώθω ότι δεν απολογούμαι αλλά ότι εξομολογούμαι", είπε ο κατηγορούμενος, χωρίς να δείχνει διάθεση για μετάνοια αναφέρει ο δικηγόρος

Όσον αφορά το εάν υπήρξαν άλλα πρόσωπα ως συνεργάτες του ή πάντα ήταν μόνος του, όλα αυτά τα χρόνια που εμφανιζόταν ως γιατρός ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τον Στέλιο Σούρλα, "παραδέχτηκε ότι είχε γνωριμίες με γιατρούς, όμως αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες την Πέμπτη που θα ολοκληρωθεί η απολογία του."

Τέλος, ο δικηγόρος ανέφερε πως ο κατηγορούμενος "αυτοπαγιδεύτηκε, καθώς δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός, αλλα βοτανολόγος, όμως μόνος του ανέφερε ότο χρησιμοποιούσε πρωτόκολλα ως γιατρός".

