Παράξενα

Ζαχάρω: “παράξενος” καρχαρίας ξεβράστηκε σε παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήκος του ψαριού έφτανε τα τρία μέτρα και εικάζεται ότι ήταν νεαρός σε ηλικία.

Ένα παράξενο καρχαριωειδές, ξεβράστηκε στην περιοχή του Μπισχινόκαμπου στη Ζαχάρω, το απόγευμα της Δευτέρας.

Το ψάρι, ήταν δυστυχώς νεκρό και οι περαστικοί που το αντίκρισαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι με βεβαιότητα.

Τη λύση στο μυστήριο φαίνεται να έδωσε η σύγκριση εικόνων από παλιότερο ρεπορτάζ και αλίευμα του καπετάν Αρίστου Χατζήπαπα στην Κυλλήνη, και όπως φαίνεται, είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για το είδος που οι ψαράδες ονομάζουν "αλεπού" και συναντάται στα νερά του Κυπαρισσιακού και του Ιονίου.

Το ψάρι, πρέπει να ήταν νεαρής ηλικίας και το μήκος του έφτανε τα τρία μέτρα.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιώργος Λεβέντης Διευθύνων Σύμβουλος σε ΑΝΤ1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και ANTENNA STUDIOS

Τραγωδία στα Τέμπη: Αυτοκτόνησε ένα από τα παιδιά που είχε επιζήσει από το δυστύχημα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Τετάρτη (χάρτης)