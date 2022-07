Αθλητικά

Μεσογειακοί Αγώνες - Κολύμβηση: “Σάρωσε” τα μετάλλια ο Μάρκος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τους αγώνες με συνολική συγκομιδή 13 μεταλλίων και πήρε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη, πίσω από την Ιταλία.

Το πέμπτο του συνολικά μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν πήρε ο Δημήτρης Μάρκος, κατά την τελευταία ημέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης της διοργάνωσης. Ο Ελληνας πρωταθλητής πήρε τη δεύτερη θέση στα 200μ. ελεύθερο με χρόνο 1:48.11, χάνοντας μόνο από τον Ιταλό Φίλιπο Μέλι, που τερμάτισε σε 1:47.33, ενώ τρίτος ήταν ο Ισπανός Λουίς Ντομίνγκεθ με 1:48.33.

Ο Μάρκος κατέκτησε τις προηγούμενες ημέρες χρυσό μετάλλιο στα 400μ. ελεύθερο και ασημένιο στα 1.500μ., ενώ ήταν μέλος των ομάδων 4Χ200μ. και 4Χ100μ. ελεύθερο, που πήραν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα.

Ο Κώστας Μερετσόλιας πήρε την πέμπτη θέση στα 100μ. πρόσθιο με επίδοση 1:01.70, ενώ στον ίδιο τελικό ο Σάββας Θώμογλου τερμάτισε έβδομος με 1:02.08. Στα 100μ. πεταλούδα ανδρών, ο Κώστας Στάμου τερμάτισε έκτος με 52.92 και ο Ανδρέας Βαζαίος έβδομος με 52.95. Η Χαρά Αγγελάκη πήρε την έβδομη θέση στα 200μ. πρόσθιο με χρόνο 2:33.33, όπως και η Αννα Ντουντουνάκη στα 100μ. ύπτιο με 1:03.51. Τέλος, οι Σοφία Κλικοπούλου, Χρυσούλα Μητσάκου, Ξανθή Μητσάκου και Αννα Ντουντουνάκη κατετάγησαν έκτες με 3:50.56.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τους αγώνες με συνολική συγκομιδή 13 μεταλλίων (έξι χρυσά, έξι ασημένια κι ένα χάλκινο) και πήρε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη, πίσω από την Ιταλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιώργος Λεβέντης Διευθύνων Σύμβουλος σε ΑΝΤ1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και ANTENNA STUDIOS

Τσίπρας για στέγαση: Επίδομα ενοικίου μέχρι 350 ευρώ

Ψευτογιατρός - Δικηγόρος θυμάτων στον ΑΝΤ1: δεν έχει μετανιώσει (βίντεο)