Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Super γιαγιά την έφερε σε απατεώνες που ήθελαν να της φάνε 180000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς μία ηλικιωμένη κατάφερε να ξεφύγει από τα δίχτυα κυκλώματος απατεώνων με τη μέθοδο των “μαϊμού” ατυχημάτων. Το χρονικό της περιπέτειάς της.

Mία 85χρονη γυναίκα από την Θεσσαλονίκη δέχτηκε ένα ύποπτο τηλεφώνημα από αγνώστους που ζητούσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, ώστε να «ελευθερώσουν» την κόρη της, με την ίδια να μην πέφτει θύμα της απάτης, αλλά να συνεργάζεται με την αστυνομία και να γίνεται σχετική σύλληψη.

Συγκεκριμένα, στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ένας άνδρας που της συστήθηκε ως αστυνομικός της Ασφάλειας Αθηνών. «Η κόρη σας προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα και σκότωσε ένα ανήλικο παιδί από την Αλβανία. Εάν πληρώσετε 180.000 ευρώ θα αποσύρουμε την μήνυση εναντίον της», ανέφερε ο άγνωστος, την ώρα που στο βάθος ακουγόταν μία γυναικεία φωνή η οποία υποτίθεται ότι ανήκε στην κόρη της και φώναζε «μαμά λυπήσου με…». «Δεν έχω τόσο χρήματα», απάντησε η ηλικιωμένη. Μόλις είχε ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, αλλά αυτή τη φορά η «κομπίνα» των επιτήδειων που ξαφρίζουν ανυποψίαστους ηλικιωμένους με τη μέθοδο των τροχαίων «μαϊμού» – απάτη που τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε μάστιγα – δεν θα ευδοκιμούσε.

Η 85χρονη ανέφερε ότι έχει μόνο 7.000 ευρώ με τον «αστυνομικό» να την προτρέπει να πάει στην τράπεζα προκειμένου να τα «σηκώσει» και να τα παραδώσει μαζί με κοσμήματα και τιμαλφή που τυχόν διέθετε. Θα ακολουθούσε νέο τηλεφώνημα με οδηγίες για τον τρόπο και τον τόπο παράδοσης. Παρά τον αιφνιδιασμό, η ηλικιωμένη κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Μήπως είναι από τη μαφία που ζητάει χρήματα;» αναρωτήθηκε. Είχε ακούσει – άλλωστε – για τη δράση εγκληματικών ομάδων που εξαπατούν πολίτες με τέτοιου είδους πρακτικές.

Ύστερα από διαδοχικά τηλεφωνήματα που έκανε σε κοντινά της πρόσωπα και μεταξύ αυτών στην κόρη της, η οποία τη διαβεβαίωσε ότι είναι καλά, συνειδητοποίησε ότι η υποψία της επαληθεύτηκε. Αμέσως επικοινώνησε με την Αστυνομία και στήθηκε επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη ενός 35χρονου, βουλγαρικής καταγωγής άνδρα, ο οποίος αργότερα και κατόπιν συνεχών κλήσεων συνεννόησης της 85χρονης με τον υποτιθέμενο αστυνομικό θα εμφανιζόταν με ταξί κάτω από το σπίτι της για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Τι έδειξε η έρευνα

Όπως αποκαλύφθηκε από την αστυνομική έρευνα, επρόκειτο για «εισπράκτορα» της εγκληματικής ομάδας που έναντι 50 ευρώ για κάθε «δρομολόγιο» αναλάμβανε την παραλαβή της «λείας». Ο ίδιος ομολόγησε την εμπλοκή του στην παραπάνω περίπτωση, όπως επίσης σε δύο ακόμη τετελεσμένες απάτες, από τις οποίες απέσπασε για λογαριασμό της εγκληματικής ομάδας το συνολικό ποσό των 57.000 ευρώ . Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης – ενώπιον του οποίου κλήθηκε να λογοδοτήσει σήμερα – τον καταδίκασε σε φυλάκιση 4,5 ετών, με αναγνώριση ελαφρυντικού. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψε στη φυλακή για την έκτιση της ποινής του, καθώς αυτή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε.

Η 85χρονη κατέθεσε στο Δικαστήριο, όπου περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το χρονικό της περιπέτειας που βίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Το σοκ που παθαίνει κανείς είναι τρομερό […] Εύχομαι να μην το ακούσει αυτό καμία μάνα», πρόσθεσε η ίδια. Αντίθετα με την περίπτωσή της, μία άλλη ηλικιωμένη έπεσε στα δίχτυα των επιτήδειων. «Εκείνη τη στιγμή λειτουργείς με το συναίσθημα, όχι με τη λογική» κατέθεσε για τη στιγμή του αρχικού αιφνιδιασμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιώργος Λεβέντης Διευθύνων Σύμβουλος σε ΑΝΤ1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και ANTENNA STUDIOS

Τσίπρας για στέγαση: Επίδομα ενοικίου μέχρι 350 ευρώ

Ψευτογιατρός - Δικηγόρος θυμάτων στον ΑΝΤ1: δεν έχει μετανιώσει (βίντεο)