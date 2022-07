Πολιτική

Ερντογάν σε Ντράγκι: Έχετε πρόσφυγες γιατί δεν τους δέχεται η Ελλάδα

Ο Τούρκος πρόεδρος, σε συνάντηση με τον Ιταλό πρωθυπουργό, ισχυρίστηκε ότι η χώρα του σώζει τους μετανάστες από τη θάλασσα, ενώ η Ελλάδα τους απωθεί προς την Ιταλία.

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι στην Άγκυρα.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη συνάντηση των δυο ηγετών και την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, πως «Ειδικά στις προσπάθειές (να απωθήσει τους πρόσφυγες πίσω σε Αιγαίο και Μεσόγειο), δυστυχώς η Ελλάδα είναι πλέον πέρα ??από την Ευρώπη, δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει να αποτελεί κίνδυνο για την Ιταλία. Πού προσπαθούν να βρουν καταφύγιο εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι απωθούνται; Προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στην Ιταλία. Προσπαθούμε να μαζέψουμε αυτούς τους ανθρώπους από τις θάλασσες και να τους σώσουμε. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Ιταλία».

Την ίδια στιγμή βέβαια παρέλειψε να πει στον ιταλό πρόεδρο πως οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές δεν ξεκινούν από την Ελλάδα, αλλά από την Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο Μάριο Ντράγκι τόνισε πως «Αυτά τα άτομα τα βλέπουμε στις θάλασσές μας. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν υπάρχει απεριόριστο άνοιγμα. Το εκφράσαμε και εδώ ενώπιον του κ. Ερντογάν. Προσπαθήσαμε να είμαστε η χώρα με τις λιγότερες διακρίσεις σε αυτό το θέμα»..

Άγκυρα και Ρώμη υπέγραψαν 9 συμφωνίες, ανάμεσά τους και μια συμφωνία στον τομέα της άμυνας που υπέγραψαν, παρουσία των δυο προέδρων, οι υπουργοί Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ της Τουρίας και Λορέντζο Λορέντζο Γκουερίνι της Ιταλίας.

Παράλληλα ο Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία του οι δυο χώρες να υπογράψουν σύντομα τη συμφωνά για το πυραυλικό σύστημα SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain). Ένα πρόγραμμα που έχει παγώσει και πως συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία.

Ο τούρκος πρόεδρος ζήτησε επίσης από την Ιταλία να συνεχίζει να στηρίζει την υποψηφιότητα της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαικη Ένωση και προανήγγειλε την ίδρυση από κοινού με την Ιταλία ένα πανεπιστήμιο.

