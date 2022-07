Βόρεια Μακεδονία: Σοβαρά επεισόδια έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Κόσμος

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Δεκάδες αστυνομικοί τραυματίες. Ακύρωσε συνέντευξη ο Πενταρόφσκι για λόγους ασφαλείας.

Επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ μπροστά στη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας μεταξύ διαδηλωτών, που διαμαρτύρονται εναντίον της πρότασης της ΕΕ για να συναφθεί συμφωνία της Βόρειας Μακεδονίας με την Βουλγαρία, και αστυνομικών.

Μερικές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν –για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ– αρχικά μπροστά στο κτήριο της κυβέρνησης στα Σκόπια και ακολούθως κινήθηκαν προς το υπουργείο Εξωτερικών, όπου πέταξαν αντικείμενα, προκαλώντας φθορές στην κεντρική είσοδο του κτηρίου.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές έφθασαν μπροστά στο κτήριο της Βουλής, στο κέντρο των Σκοπίων, όπου μερίδα μασκοφόρων παραβίασε τα προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα και επιτέθηκε με πέτρες και καπνογόνα στις παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις. Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας απώθησε τους μασκοφόρους διαδηλωτές λίγο πριν τα μεσάνυχτα και προσήγαγε 11 εξ αυτών.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στα επεισόδια τραυματίστηκαν 47 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 11 πιο σοβαρά.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Στέβο Πεντάροφσκι, ο οποίος επρόκειτο να παραχωρήσει συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων με έδρα κοντά στο κτήριο της Βουλής, ακύρωσε τη συμμετοχή του για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε από το Γραφείο του.

Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι καταδίκασε τις «βίαιες διαδηλώσεις», κατηγορώντας το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, VMRO-DPMNE και το υπερεθνικιστικό-φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» ότι βρίσκονται πίσω από αυτές, ότι έχουν «σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας και την εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων κέντρων που δεν θέλουν η Βόρεια Μακεδονία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

