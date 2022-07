Αθλητικά

Wimbledon – Τζόκοβιτς: Μυθική ανατροπή και ημιτελικός!

Ο Σέρβος πρωταθλητής αιφνιδιάστηκε από τον Σίνερ και βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ, αλλά η αντίδραση του ήταν εκπληκτική.

Με μία μυθική ανατροπή επί του Γιανίκ Σίνερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-2 σετ του Ιταλού και πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Γουίμπλεντον.

Ο 20χρονος Σίνερ αιφνιδίασε στον απόλυτο βαθμό το νο1 του ταμπλό, παίρνοντας προβάδισμα με 2-0 σετ (7-5, 6-2). Από και κει πέρα, όμως, ο «Νόλε» πάτησε το γκάζι κι απέδειξε ότι βρίσκεται στο Λονδίνο με ένα και μοναδικό στόχο: την κατάκτηση του τροπαίου για 4η διαδοχική φορά!

Ο Σέρβος μείωσε σε 1-2 παίρνοντας το τρίτο σετ με 6-3 και στη συνέχεια έκανε ακόμη πιο απλά τα πράγματα και με 6-2, 6-2 έφτασε στην ολική ανατροπή, φτάνοντας στις 332 νίκες καριέρας σε τουρνουά Grand Slam! Αντίπαλός του στην τετράδα θα είναι ο Βρετανός Κάμερον Νόρι.

Η σημερινή ήταν η 27η συνεχόμενη νίκη του στο All England Club και, πλέον, απέχει δύο βήματα από την κατάκτηση του τέταρτου διαδοχικού τίτλου στην βρετανική πρωτεύουσα και στο 21ο Grand Slam της καριέρας του.\

