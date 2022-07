Πολιτική

Μπάμπης Παπαδημητρίου; Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ, στο Μετς.

Επίθεση με γκαζάκια πραγματοποίησαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή της Ν,Δ, Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην είσοδο του σπιτιού του βουλευτή στο Μετς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του σπιτιού.

Ο κ. Παπαδημητρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι πρόκειται για ακόμη μια «τρομοκρατική ενέργεια» και συμπλήρωσε ότι «η Πολιτεία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το σταματήσει αυτό».

Ο βουλευτής της ΝΔ, είπε ότι μαζί με αυτόν αναστατώθηκαν και όλοι οι γείτονες καθώς ο κρότος από την έκρηξη ήταν πολύ ισχυρός και η ποσότητα της πυρίτιδας που χρησιμοποιήθηκε μεγάλη.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι η επίθεση κατά την άποψη του, «έγινε στο πρόσωπο του δημοσιογράφου και όχι του βουλευτή».





