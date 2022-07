Κοινωνία

Νιάφας: Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό οριοθετήθηκε

Ο υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, υπογράμμισε ότι και η σημερινή ημέρα θα είναι πολύ δύσκολη λόγω του υψηλού δείκτη επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιών.

Ο υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος Αττικής, Παναγιώτης Νιάφας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στις διαδοχικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών σε όλη την χώρα, υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού και θα πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.

Ειδικά για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, ο κ. Νιάφος είπε ότι έχει οριοθετηθεί, αλλά παρότι η εικόνα είναι καλή στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 44 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, αλλά και εναέρια μέσα.

Ο κ. Νιάφας συμπλήρωσε ότι και η σημερινή ημέρα θα είναι δύσκολη καθώς σε πολλές περιοχές ο δείκτης επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός.





