Γκάγκα για αύξηση κρουσμάτων: Βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, άφησε «παράθυρο» για την άρση της διαθεσιμότητας των ανεμβολίαστων υγειονομικών.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως είπε όμως η κυρία Γκάγκα, ο κ. Τσιόδρας και ο κ. Ζαούτης, σε χθεσινή τους επικοινωνία της είπαν πως φαίνεται πως βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση και σύντομα θα αρχίσει η αποκλιμάκωση.

Η κυρία Γκάγκα υπογράμμισε πως είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και να φοράμε τις μάσκες μας όπου υπάρχει συνωστισμός και κυρίως στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αναφέρθηκε και στις επαναμολύνσεις που είναι πολλές, καθώς από ότι φαίνεται τα υποστελέχη της Όμικρον 4 και 5 κάνουν διαφυγή και «χτυπάνε» και όσους έχουν ήδη νοσήσει.

Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται σε νεαρές ηλικίες, με συμπτώματα όμως πιο ήπια από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, καθώς προκαλούν κυρίως πυρετό και πονοκεφάλους.

Σε ότι αφορά την 4η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, η κυρία Γκάγκα επανέλαβε ότι συνιστάται μόνο σε πολίτες με μεγάλη ηλικία και σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Ερωτηθείς για το αν εξετάζεται το άνοιγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε νησιά όπου υπάρχει αυξημένο ιικό φορτίο, απάντησε αρνητικά και είπε πως εξετάζεται κάτι τέτοιο μόνο για μεγάλα αστικά κέντρα.

Τέλος, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, αν και δεν θέλησε να επεκταθεί παραπέμποντας σε μελλοντικές δηλώσεις, είπε αναφορικά με την άρση της διαθεσιμότητας των ανεμβολίαστων υγειονομικών υπαλλήλων, ότι είναι κάτι «που συζητείται».

