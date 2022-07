Αθλητικά

Μίλαν – Ιμπραΐμοβιτς: Νέο συμβόλαιο για τον 41χρονο Σουηδό

Ο Σουηδός άσος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου και αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους στις αρχές του 2023.

Η διοίκηση της Μίλαν συμφώνησε με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για να επεκτείνουν τη συνεργασίας τους για έναν ακόμη χρόνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των ιταλικών ΜΜΕ η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου έχει προτείνει στον Σουηδό σούπερ σταρ, ο οποίος τον Οκτώβριο θα γίνει 41 ετών, την ανανέωση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2023, αλλά με αρκετά μειωμένες απολαβές συγκριτικά με αυτές που λαμβάνει φέτος.

Συγκεκριμένα, η Μίλαν προσφέρει στον «Ιμπρα» μονοετές συμβόλαιο με 2,5 εκατ. ευρώ το χρόνο, τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα τρία μαζί με τα μπόνους, πολύ λιγότερα από τα επτά εκατ. ευρώ που έλαβε φέτος.

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως σήμερα ή αύριο ο Σουηδός θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

