Καταγγελία: 35χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά επί χρόνια την ανήλικη κόρη της συντρόφου του

Ο συλληφθείς φέρεται να κακοποιούσε το κορίτσι από την ηλικία των 8 ετών και επί μια εξαετία, εκμεταλλευόμενος κάθε φορά την απουσία της μητέρας του στη δουλειά.

Τον απόλυτο εφιάλτη φέρεται να βίωνε επί έξι χρόνια ένα ανήλικο κορίτσι, στα αρρωστημένα χέρια του συντρόφου της μητέρας της.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διενέργειας αστυνομικής έρευνας, συνέλαβαν το μεσημέρι της Τρίτης (05-07-2022), δυνάμει σχετικού εντάλματος, 35χρονο Γεωργιανό, έπειτα από την καταγγελία της ανήλικης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία της 14χρονης, ο 35χρονος, σύντροφος της 30χρονης Γεωργιανής μητέρας της, από εξαετίας μέχρι προ εξαμήνου περίπου, εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας λόγω εργασίας, προέβαινε κατ’ εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία αφορά στα αδικήματα «Γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιων τους» και «Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση».

