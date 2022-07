Life

“Το Πρωινό” - Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την οικογένειά του στο Ελληνικό (βίντεο)

Η εκπομπή "Το Πρωινό" παρουσίασε αποκλειστικό βίντεο από τη βόλτα του σταρ των παρκέ.

Ο σταρ του NBA, Γιάννης Ατετοκούνμπο βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν παρέλειψε να επισκεφθεί με την οικογένειά του το πάρκο στο Ελληνικό.

Φάνηκε να απολαμβάνουν το Experience Park στο Ελληνικό και όλες τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει.

