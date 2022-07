Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κρατούμενος που απέδρασε από το νοσοκομειο "Γ. Γεννηματάς" στη Θεσσαλονίκη, έιναι σεσημασμένος για κλοπές και ληστείες.

'Ενας 38χρονος Έλληνας με καταγωγή από τη Γεωργία απέδρασε από το Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς" στο πρωί της Τετάρτης, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας, έφυγε σαν κύριος από την πόρτα των επειγόντων του νοσοκομείου Γεννηματάς όπου τον είχαν μεταφέρει αστυνομικοί προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις στις 9:30 το πρωί.

Ο 38χρονος ήταν καταδικασμένος για ληστείες και κρταούταν στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νιγρίτας. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη για προγραμματισμένο ραντεβού εξετάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάγκα για αύξηση κρουσμάτων: Βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση

Μπάμπης Παπαδημητρίου; Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ

Κατέρρευσε επί σκηνής ο Κάρλος Σαντάνα (βίντεο)