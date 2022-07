Πολιτική

Μητσοτάκης: κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους από τον Ιανουάριο του 2023

Τι προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ομιλία του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο μεταξύ άλλων και για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους και το «ξεπάγωμα» των αυξήσεων στις συντάξεις από 1.1.2023.

«Σήμερα μπορούμε πια να πούμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι αυτή η κυβέρνηση την 1.1.2023 θα καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης για όλους. Για συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ την ίδια ημέρα θα ξεπαγώσουν και οι συντάξεις για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Πρόκειται για ένα διπλό ηχηρό σήμα ότι η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να ωφελεί όλους χωρίς να απειλεί την δημοσιονομική ισορροπία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στο επίκεντρο όλων των δράσεών μας είναι ο πολίτης, όχι γενικά και αόριστα ο λαός, η λέξη που χρησιμοποιούν συχνά όσοι θέλουν να θολώνουν την κατεύθυνση των επιλογών τους, αλλά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας, ως ξεχωριστές προσωπικότητες και πιο συγκεκριμένα η μεσαία τάξη και πρωτίστως οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας» τόνισε ο πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης, στη βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων , που γίνεται ύστερα από αίτημα του, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης που διατρέχει τις πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες αυτά τα τρια χρόνια, είναι να αναταχθεί γρήγορα η εθνική οικονομία με πολλές επενδύσεις για καλύτερους μισθούς και πολλές νέες δουλειές. «Γιατί ας μην ξεχνάμε τι είχε προηγηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Μια τετραετία ψεύδους και ψευδαισθήσεων που ξεκίνησε με κλειστές τράπεζες και ένα δημοψήφισμα, φέρνοντας τη χώρα ένα βήμα πριν από το γκρεμό. Σαν χθες πριν από επτά χρόνια κ. Τσίπρα όσο και αν κάποιοι από σας θέλετε να το ξεχάσουμε. Συνεχίστηκε με μια διαρκή καταιγίδα φόρων και τελικά έσβησε αφήνοντας πίσω ένα ανεξόφλητο γραμμάτιο 100 δις. από το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο το οποίο εσείς προκαλέσατε και υπογράψατε» είπε.

«Ευτυχώς όλα αυτά σήμερα ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια άλλη Ελλάδα. Ανήκει στα κράτη με την με δυναμικότερη ανάπτυξη και την μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη. Είναι από τις πρώτες χώρες του ΟΟΣΑ στη μείωση των φόρων, αποπλήρωσε δύο χρόνια νωρίτερα το δανεισμό της στο ΔΝΤ, ενώ τον Αύγουστο απελευθερώνεται και από την ενισχυμένη εποπτεία διεκδικώντας την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Πρόκειται για μια εθνική επιτυχία πολύ περισσότερο καθώς όσα είπα δεν ήταν ούτε αυτονόητα ούτε εύκολα αλλά και γιατί δεν επιτεύχθηκαν σε συνθήκες ομαλές» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Κοινωνική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάθε πολιτική μας καθώς όλες απευθύνονται τελικά στον πολίτη. Σε αυτό πηγαίνουν και οι προσλήψεις που κάναμε για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία στην εκπαίδευση, η στήριξη του ΕΣΥ, η στροφή της παιδείας σε πιο ποιοτικά, αναβαθμισμένα πανεπιστήμια, η στήριξη της τεχνικής κατάρτισης και πάνω από όλα οι επενδύσεις που έφεραν για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια τη χώρα πάνω από το φράγμα των 4 εκατομυρίων εργαζόμενων» είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατα τη σημερινή προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων , που είναι σ΄εξέλιξη.

«Αιχμή της πολιτικής μας είναι οι τολμηρές αλλαγές που συντελούνται στο χώρο της απασχόλησης. Θα μιλήσω για τέσσερα μεγάλα κεφάλαια της κοινωνικής μας πολιτικής. Την εργασία, την φροντίδα για καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες δουλειάς όσων ήδη απασχολούνται. Την καταπολέμηση της ανεργίας , της πιο στυγνής αδικίας. Τις παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, στην αποκατάσταση ενός συστήματος που θα παρέχει γρήγορα και δίκαια τους κόπους του στον εργαζόμενο όταν αποσύρεται. Και οι πολιτικές μας για την προστασία των πιο αδύναμων» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στα ζητήματα της εργασίας κομβική είναι η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού στη χώρα.

«Τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ και σήμερα είναι 713 ευρώ και με την ταυτόχρονη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών το ετήσιο όφελος ξεπερνά τα 1000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Ένας μισθός επιπλέον για κάθε εργαζόμενο.

Αυτό δίνει στην Ελλάδα την 9η θέση στην ΕΕ, πάνω και από την Πορτογαλία την οποία συχνά προβάλλεται ως πρότυπο και αυτό συνεπάγεται και αύξηση στις τριετίες και τα επιδόματα. Το είπαμε και το κάναμε» είπε ο πρωθυπουργός.

