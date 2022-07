Πολιτική

Ο Πλακιωτάκης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο υπουργός με ανάρτησή του στο διαδίκτυο αναφέρει: "Διαγνώστηκα πριν λίγο θετικός στον κορονοϊό. Εργασία από το σπίτι, τις επόμενες ημέρες, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα".

Διαγνώστηκα πριν λίγο θετικός στον κορωνοιό. Εργασία από το σπίτι, τις επόμενες ημέρες, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. — Giannis Plakiotakis (@G_Plakiotakis) July 6, 2022

