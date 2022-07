Life

“Άγριες Μέλισσες”: η εξαφάνιση και η... “μεγάλη μάχη” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσο πλησιάζει το μεγάλο φινάλε, ανατροπές και μυστήριο καθηλώνουν σε ένα ακόμη προτελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Το Διαφάνι και οι ήρωές του ξεδίπλωσαν την ιστορία τους… Για 3 χρόνια, καθήλωσαν με τον μύθο τους…

Έγκλημα, Αδικία, Τιμωρία, Κάθαρση…Το μεγάλο φινάλε του δράματος πλησιάζει…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Λάμπρος αναζητά παντού την Ελένη που έχει εξαφανιστεί. Η Μυρσίνη, καταρρακωμένη από όσα τις αποκαλύπτονται, πρέπει πια να επιλέξει τι ήταν ο γιος της, ο Σέργιος, θύμα ή θύτης; Η Πηνελόπη, απέναντι από τον Μελέτη, έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια για εκείνον. Ο Ακύλας βλέπει πως είναι στριμωγμένος από παντού και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη.





Το τρέιλερ του αποψινού επεισοδείου

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάγκα για αύξηση κρουσμάτων: Βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση

Μπάμπης Παπαδημητρίου; Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ

Καταγγελία: 35χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά επί χρόνια την ανήλικη κόρη της συντρόφου του

Gallery