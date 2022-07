Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - κορονοϊός: τέλος στην καθημερινή ενημέρωση για τα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάθε πότε θα δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στη χώρα.

"Τέλος" στην καθημερινή ενημέρωση για τα στοιχεία της πανδημίας κορονοϊού στη χώρα, βαζει ο ΕΟΔΥ, με νέα ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, από την Παρασκευή τα στοιχεία για τα κρούσματα, τους θανάτους και τους διασωληνωμένους, θα ανακοινώνονται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Η έκθεση θα αφορά στα δεδομένα που καταγράφονται στην ΗΔΙΚΑ έως και τις 9:00 το πρωί της προηγούμενης ημέρας.

Συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή 08/07/2022, ο ΕΟΔΥ θα κοινοποιεί έκθεση, με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση, ήτοι κάθε Παρασκευή.

Η έκθεση θα αφορά στα δεδομένα που καταγράφονται στην ΗΔΙΚΑ έως και τις 9:00 το πρωί της προηγούμενης ημέρας.

Στην εβδομαδιαία έκθεση θα περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα του νοσήματος από την αρχή της πανδημίας (αριθμός κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων), καθώς και τα δεδομένα της επιτήρησης λυμάτων και της γονιδιωματικής επιτήρησης.

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην επιδημιολογία του νοσήματος θα υπάρξουν σχετικές ενημερώσεις από τον ΕΟΔΥ."

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάγκα για αύξηση κρουσμάτων: Βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση

Μπάμπης Παπαδημητρίου; Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ

Κατέρρευσε επί σκηνής ο Κάρλος Σαντάνα (βίντεο)