Μοναστηράκι: 6χρονη έπεσε στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η μητέρα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο κενό ως «παγίδα θανάτου». Τι λέει η ΣΤΑΣΥ για το περιστατικό.



Ανακοίνωση για το ατύχημα που συνέβη τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας όταν ένα κοριτσάκι 6 χρονών τραυματίστηκε πέφτοντας στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας στο σταθμό Μοναστηράκι εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της μητέρας το συγκεκριμένο κενό χαρακτηρίστηκε ως «παγίδα θανάτου» καταγγέλλοντας ότι η 6χρονη κόρη της ίσως χτυπήθηκε και από ρεύμα ενώ ένας νεαρός βοήθησε στον απεγκλωβισμό της.

Συγκεκριμένα, η μητέρα μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφερε: «Το βράδυ της Δευτέρας λίγο μετά τις 23:30 επιστρέφαμε από τον Πειραιά από ταξίδι εγώ και τα 2 μου παιδιά 5 και 6μιση χρόνων με προορισμό το Μοναστηράκι. Όταν φτάσαμε στην στάση Μοναστηράκι και ενώ κατεβαίναμε και οι τρεις μαζί από το τρένο, η μεγάλη μου η κόρη γλίστρησε κι έπεσε στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας. Την έχασα από τα μάτια μου. Το παιδί το μικρό τρόμαξε πολύ από το σοκ γιατί είδε την αδερφή της κι άκουσε κι εμένα που φώναζα. Το παιδί μου, δεν το έβλεπα καν. Τελικά ήρθε ένας νεαρός και με βοήθησε πολύ, έβγαλε το παιδί μου, σώο ευτυχώς, και θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια».

«Δεν είναι ένα κατασκευαστικό λάθος, είναι μια παγίδα θανάτου. Μου είπαν ότι στο κενό έχει πέσει κι άλλος και συμβαίνουν συχνά κι άλλα περιστατικά. Μου λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήθηκε από ρεύμα. Εμένα μου μύριζε σαν καμένο και ήμουν πεπεισμένη ότι είχε χτυπηθεί από ρεύμα. Ηταν εγκαύματα τριβής, αλλά ήταν και ηλεκτροπληξία. Κάτι έπιασε το παιδί και υπέστη και ηλεκτροπληξία» πρόσθεσε.

Η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωσή της εύχεται αρχικά καλή ανάρρωση στην 6χρονη αναφέροντας πως ο σταθμάρχης βάρδιας προσέφερε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Σχετικά με το κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας, το οποίο είναι μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως λόγω της καμπυλότητας του σταθμού, η εταιρεία αναφέρει πως βρίσκεται στα προβλεπόμενα διεθνώς επιτρεπτά όρια ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και ενημέρωσης με συνεχή ηχητικά και οπτικά μηνύματα και παρουσία δύο σταθμαρχών στις αποβάθρες. Επίσης η διοίκηση διαβεβαιώνει το επιβατικό κοινό, πως δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας από την ηλεκτροφόρο ράβδο, καθώς δεν βρίσκεται από την πλευρά της πόρτας αποβίβασης του συρμού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ έχει ως εξής:

"Με αφορμή στο περιστατικό του τραυματισμού παιδιού, που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας στο σταθμό Μοναστηράκι και αναδεικνύεται από τα ΜΜΕ, η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται καταρχάς στο 6χρονο κορίτσι και την οικογένειά του καλή και γρήγορη ανάρρωση.

Η αντίδραση του προσωπικού της ΣΤΑ.ΣΥ. ήταν άμεση, με τον σταθμάρχη βάρδιας να προσφερει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και να ζητά τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Αναφορικά με το κενό, που υπάρχει μεταξύ συρμού και αποβάθρας στον σταθμό Μοναστηράκι της Γραμμής 1, η ΣΤΑ.ΣΥ. διευκρινίζει, πως είναι στα προβλεπόμενα διεθνώς επιτρεπτά όρια και πως έχει λάβει για αυτό όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και ενημέρωσης των επιβατών. Το κενό οφείλεται στο καμπυλόγραμμο σχήμα της αποβάθρας και μειώθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά την ανακατασκευή του σταθμού το 2004. Το αυξημένο διάκενο είναι ένα «αναγκαστικό» φαινόμενο που απαντάται σε αποβάθρες σταθμών με μεγάλη καμπυλότητα και συχνότερα σε παλαιότερα ευρωπαϊκά δίκτυα Μετρό (Λονδίνο, Βερολίνο).

Με συνεχόμενα ηχητικά μηνύματα στις αποβάθρες, αλλά και εντός συρμού πριν την αποβίβαση, οι επιβάτες προειδοποιούνται για το κενό, με την παράκληση να είναι προσεκτικοί. Ειδικότερα στο σταθμό Μοναστηράκι, 2 σταθμάρχες, ένας σε κάθε αποβάθρα, επιβλέπουν την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών, καθώς και την ομαλή αναχώρηση του συρμού, συνδράμοντας τον οδηγό στο ασφαλές κλείσιμο των πορτών. Επιπλέον, στον εν λόγω σταθμό υπάρχει στις αποβάθρες επιδαπέδια σήμανση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που προειδοποιεί για το διάκενο μεταξύ συρμού και αποβάθρας, ενώ ειδικά αυτοκόλλητα έχουν τοποθετηθεί στις πόρτες όλων των συρμών.

Τέλος, η ΣΤΑ.ΣΥ. διαβεβαιώνει το επιβατικό κοινό, πως δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας από την ηλεκτροφόρο ράβδο, καθώς δεν βρίσκεται από την πλευρά της πόρτας αποβίβασης του συρμού."

