Οικονομία

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Παράταση στην απαγόρευση διακοπής ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά

Ποια ομάδα καταναλωτών αφορά η προσωρινή εντολή του δικαστηρίου για την απαγόρευση διακοπών ρεύματος.



Παρατείνεται η ισχύς της προσωρινής εντολής του Πρωτοδικείου με την οποία απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος σε ευάλωτους οικιακούς καταναλωτές που δεν έχουν πληρώσει την ρήτρα αναπροσαρμογής.

Στο δικαστήριο συζητήθηκε σήμερα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η προσφυγή καταναλωτικών ενώσεων και επαγγελματικών ομάδων κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα, η εκδίκαση της οποίας είχε αναβληθεί την 1η Ιουνίου ώστε να αποφασίσει ο Άρειος Πάγος αν για την υπόθεση θα γίνει ή όχι πιλοτική δίκη μετά από σχετικό αίτημα της ΔΕΗ. Μετά την απόρριψη από το ανώτατο δικαστήριο της πιλοτικής δίκης, η προσφυγή που κατέθεσαν η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΙΝΚΑ, συνεπικουρούμενοι από την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, με αίτημα την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εξετάστηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο.

Οι προσφεύγοντες είπαν στο δικαστήριο ότι ζητούν την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής καθώς και την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν οι καταναλωτές, επισημαίνοντας πως με βάση τις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις, δεν καταργήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά μόνο ανεστάλη.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα, είχαμε προβλέψει το τσουνάμι από τον Δεκέμβριο του 2020 και μάλιστα είχαμε στείλει και επιστολή στον υπουργό Κώστα Χατζηδάκη. Με τον τρόπο που χειρίζεται η ελληνική αγορά την ενέργεια θα δημιουργήσει ένα καρτέλ και θα αυξηθούν οι τιμές. Εξαπατήθηκα και εγώ, όταν μου είπε η ΔΕΗ ότι επιβάλλει τη ρήτρα αναπροσαρμογής η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ήμουν ένας από αυτούς που είπα ότι η επιβολή είναι επιταγή της ΡΑΕ ενώ αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα».

Το Πρωτοδικείο, με την αναβολή της δίκης, είχε εκδώσει, στις 2 Ιουνίου, προσωρινή διαταγή, αποδεχόμενο σχετικό αίτημα των εναγόντων, με την οποία απαγόρευσε τις διακοπές ρεύματος σε οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52 ν. 4001/2011 μέχρι σήμερα ενόψει της συζήτησης της αγωγής.

Σήμερα, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, το δικαστήριο ανανέωσε την προσωρινή εντολή του για την απαγόρευση διακοπών ρεύματος έως την έκδοση της απόφασης του επί της αγωγής.

Να σημειωθεί ότι ομάδα καταναλωτών τους οποίους αφορά η εν λόγω εντολή είναι σύμφωνα με τον σχετικό νόμο:

οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία,

εκείνοι που οι ίδιοι ή πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας, όπως πρόσωπα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών,

ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας, πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, και

πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.